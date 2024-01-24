65 Ukraynalı esiri taşıyan Rus savaş uçağı düştü! Yere çakılma anı kamerada... Ukrayna'dan flaş iddia!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakta 65'i Ukraynalı esir olmak üzere 74 kişi bulunuyordu. Ukrayna cephesinden yapılan açıklamada uçağın kendileri tarafından düştüğü iddia edilirken, Kremlin ise Ukrayna'nın bu açıklamanın tersine uçakta S-300 savunma sistemi bulunduğunu açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un sekreteri ise Rus basınına verdiği demeçte "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ilgileniyoruz. Açıklama yapmak için henüz erken" dedi. Rusya merkezli RIA haber ajansından alınan bilgilere göre, uçakta 6 kişilik mürettabat ve 3 kişi daha vardı.
Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, inceleme için olay yerine intikal edileceğini açıklarken, acil durum ekiplerin bölgede çalıştığı da bildirildi. Askeri kargo uçağı olduğu öğrenilen İl-76'nın 90'a kadar yolcu taşıyabildiği öğrenildi.
Rus Ria Novosti haber ajansı, uçakta altısı mürettebat toplam dokuz Rus olduğunu da aktardı. Ajans, Ukraynalı askerlerin Belgorod’a “esir takası” için götürüldüğünü öne sürdü. Ukrayna yetkilileri ise uçağın kendi güçlerince vurulduğunu iddia etti.
Rusya’nın açıklamasının aksine Ukrayna, uçakta S-300 füze savunma sistemi bulunduğunu açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin, Pravda isimli yayın organında yer alan açıklamasında, düşen uçakta savaş esiri bulunduğuna ilişkin bir ifade yer almadı.
Ilyushin-76 tipi askeri nakliye uçağının düşüş anına ait bir video da paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Belogorod’un 70 kilometre kuzey doğusundaki Yablonovo’ya düşen uçağın patlama anı görülüyor.