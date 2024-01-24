65 Ukraynalı esiri taşıyan Rus savaş uçağı düştü! Yere çakılma anı kamerada... Ukrayna'dan flaş iddia!

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un sekreteri ise Rus basınına verdiği demeçte "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ilgileniyoruz. Açıklama yapmak için henüz erken" dedi. Rusya merkezli RIA haber ajansından alınan bilgilere göre, uçakta 6 kişilik mürettabat ve 3 kişi daha vardı.