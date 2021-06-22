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65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş üstü ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri!

22.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizi sarsan koronavirüs salgınından en çok etkilenen kesimlerden biri de 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençler oldu. Yaklaşık bir buçuk senedir sokağa çıkma saatlerine ve toplu taşıma yasaklarına tabi tutulan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençleri için yeni karar belli oldu. 21 Haziran tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalarda 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için yeni kararlar açıklandı. Peki 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu?

Yaklaşık bir buçuk senedir, toplu taşıma yasağına tabii olan 65 yaş üzeri ve 20 yaş üzeri gençlerin bu yasakları 1 Temmuz tarihi itibariyle son buluyor. Yeni yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları da açıkladı. Peki 65 yaş üzeri ve 20 yaş üzeri sokağa çıkma saatleri değişti mi?

65 yaş üzeri ve 20 yaş üzeri için toplu taşıma yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.' açıklamasını yaptı.
Kritik Kabine Toplantısı'nın sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şehir içi ve şehirler arası toplu taşımada kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası ve şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor." ifadelerini kullandı.
1 Temmuz itibariyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar otobüs ve toplu taşımaları kullanabilecek.

65 yaş üzeri ve 20 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

65 yaş üzeri ve 20 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle Pazar günü de dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldığını açıkladı. Müzikle ilgili sınırlamanın saat 24.00'e çekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulmasının takip edileceğini de ifade etti.
Erdoğan, HES kodu uygulamasına devam edileceğini belirtti. Konuyla ilgili daha detaylı ayrıntıların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan yeni genelgesinde yer alacağını da ifade etti.
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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı

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