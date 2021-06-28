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65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasak mı?

28.06.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra alınan bazı kararları açıklaması üzerine tüm gözler temmuz ayında uygulanacak kuralları kapsayan genelgeye çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen genelge yayımlandı. Peki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasak mı? İşte ayrıntılar...

Temmuz ayı kurallarını kapsayan genelge geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bunun üzerine vatandaşlar 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşımaların yasak olup olmayacağını araştırmaya koyuldu. "65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı?" , "65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma yasak mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

65 yaş üstü ve 18 yaş altına temmuz ayında toplu taşıma yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda ele alınan kararlardan bazılarını açıklamasının ardından gözler, temmuz ayına ilişkin tüm kuralları kapsayacak olan genelgeye çevrilmişti.
İçişleri Bakanlığı beklenen genelgeyi geçtiğimiz gün yayımladı. Bu genelge ile birlikte temmuz ayına ilişkin sorulan birçok soru yanıt buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri ve genelgede yer alan bilgiye göre 1 Temmuz 2021 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları artık uygulanmayacak.
Haziran ayınca hafta sonu bir gün olarak uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer günlerde uygulanan 21.00'dan 05.00'a kadar süren kısıtlama temmuz ayında söz konusu olmayacak.
Böylece 65 yaş üstüne de 1 Temmuz 2021'den itibaren sokağa çıkmak komple serbest olacak.
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