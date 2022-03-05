7-13 Mart haftası burçları neler bekliyor? 7 Mart haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

7 Mart haftası kavuşum halinde ilerleyen Venüs ve Mart’ın Kova burcundaki etkilerini hissetmeye başlayacağız. İlişkilerde alanımıza daha çok sahip çıkarken, iş hayatında bazı çalkalanmalar yaşanabilir. 7-13 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları iş hayatında hareketli günler bekliyor. 7-13 Mart haftası haftalık burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

7 - 13 MART HAFTASI BURÇ YORUMLARI

1-KOÇ BURCU Bir dakikanızı ayırın ve Aralık 2020'ye kadar neler yaşadığınızı düşünün. Gelişmekte olan dostlukları, sağlamlaşan iş arkadaşı bağlarını ve yükselen topluluk girişimlerini düşünün. Geçen yıl bu bağlantıların bir kısmından uzaklaşmış gibi hissetseniz de aslında kapılar kapanmadı. Siz ihmal ettiniz. Bu hafta, kaçırdığınız alanlara geri dönmeyi planlayabilirsiniz. Eskiden kalan dostlarınızla bağlarınızı sağlamlaştırıp beraber sosyalleşebilirsiniz.

2-BOĞA BURCU Evet, çok inatçısın ve evet, değişimle zar zor başa çıkabiliyorsun ama yine de bu benzeri görülmemiş zamanlarda liderlik etme yeteneğine sahip başka kimse yok. Eskiden teptiğin bir kariyer fırsatı bu hafta yeniden önüne gelebilir. Ancak bu sefer şartlar için müzakere edecek bilgi birikimine ve özgüvene sahipsin. Yeni bir sorumluluk almak, yeni bir ilişkiye başlamak gibidir. Romantizm ve gerilim olmalı.

3-İKİZLER BURCU Profesyonel başarı harikadır. Ve bu harika hissi çok yakında tadacaksınız. 9'unda, yönetici gezegeniniz Merkür rüya gibi Balık'a süzülür ve keşfetmeniz için geniş, yaratıcı manzaralar açar. Teknoloji alanına olan merakınız artıyor. Hayal gücünüze güvenin. Kararları adımlar atmaktan korkmayın.

4-YENGEÇ BURCU Sevgili Yengeç burçları, ödemekte olduğunuz bir kredi, sözleşme veya ortaklıkla ilgili gelişme yaşanabilir. Hayatınız geçen seneden daha farklı. Geçtiğimiz bir seneden bu zamana çok şey değişti. O zamanlar yapamayacağınız şeyler için şu an ortam çok müsait. Artıları ve eksileri tartmanın tam zamanı. Son kararınızı vermek isteyebilirsiniz.