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  4. 7 üzeri deprem beklenen ilçe ve illeri sıraladı: Sabahki sarsıntı asıl korkulması gereken değilmiş! "Büyük yıkım yaşanacak"

7 üzeri deprem beklenen ilçe ve illeri sıraladı: Sabahki sarsıntı asıl korkulması gereken değilmiş! "Büyük yıkım yaşanacak"

19.02.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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Bugün İstanbul'da da hissedilen Bursa - Gemlik merkezli tedirgin eden depremin ardından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 7 üzeri deprem uyarısıyla tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti. Sabahki depremi kastederek "Bunlar korkulacak şiddette değil ama diğerlerinin habercisi" diyen Moriwaki, "büyük deprem" beklenen illeri açıkladı.

Saatler 10:45'i gösterdiğinde Bursalılar 3,5 büyüklüğündeki yer sarsıntısıyla tedirgin oldu. 13,2 km derinlikte gerçekleşen depremi İstanbullular da hissetti. Gemlik merkezli deprem, Japon deprem uzmanı Moriwaki'ye göre bu deprem daha büyüklerinin ayak sesi niteliğinde.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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"BÜYÜK YIKIM YAŞANACAK"

"BÜYÜK YIKIM YAŞANACAK"

Moriwaki, son depremin şiddetinin az olmasına rağmen bu tarz artçı depremlerin sık sık yaşanacağını belirtti.

tgrthaber.com.tr'den Zehra Maslak'a konuşan Morwaki, bölgede zeminin yumuşak olduğunun altını çizerken 7 üzeri bir depremde yüksek olasılıkla büyük yıkım yaşanacağını da vurguladı.

"7'NİN ÜZERİNDE ENERJİ BİRİKTİ"

"7'NİN ÜZERİNDE ENERJİ BİRİKTİ"

Biriken enerjinin ortalama 7 üzeri olacağını kaydeden Moriwaki, Türkiye'de son 2 yıldır tüm fay hatlarının üst üste yaşandığını açıkladı.

Moriwaki, bunun normal olmadığını ve enerjinin birikeceği yerin tehlikeli olacağını daha önce de ifade etmişti.

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Moriwaki uyarılarına şöyle devam etti: "Meydana gelen 3.5 şiddetindeki Gemlik deprem sonrası ara ara Konya, Malatya gibi yerlerde de yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa Gemlik
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