7 üzeri deprem beklenen ilçe ve illeri sıraladı: Sabahki sarsıntı asıl korkulması gereken değilmiş! "Büyük yıkım yaşanacak"

Saatler 10:45'i gösterdiğinde Bursalılar 3,5 büyüklüğündeki yer sarsıntısıyla tedirgin oldu. 13,2 km derinlikte gerçekleşen depremi İstanbullular da hissetti. Gemlik merkezli deprem, Japon deprem uzmanı Moriwaki'ye göre bu deprem daha büyüklerinin ayak sesi niteliğinde.
Moriwaki, son depremin şiddetinin az olmasına rağmen bu tarz artçı depremlerin sık sık yaşanacağını belirtti.
tgrthaber.com.tr'den Zehra Maslak'a konuşan Morwaki, bölgede zeminin yumuşak olduğunun altını çizerken 7 üzeri bir depremde yüksek olasılıkla büyük yıkım yaşanacağını da vurguladı.
Biriken enerjinin ortalama 7 üzeri olacağını kaydeden Moriwaki, Türkiye'de son 2 yıldır tüm fay hatlarının üst üste yaşandığını açıkladı.
Moriwaki, bunun normal olmadığını ve enerjinin birikeceği yerin tehlikeli olacağını daha önce de ifade etmişti.
Moriwaki uyarılarına şöyle devam etti: "Meydana gelen 3.5 şiddetindeki Gemlik deprem sonrası ara ara Konya, Malatya gibi yerlerde de yaşandı.