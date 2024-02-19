7 üzeri deprem beklenen ilçe ve illeri sıraladı: Sabahki sarsıntı asıl korkulması gereken değilmiş! "Büyük yıkım yaşanacak"

Saatler 10:45'i gösterdiğinde Bursalılar 3,5 büyüklüğündeki yer sarsıntısıyla tedirgin oldu. 13,2 km derinlikte gerçekleşen depremi İstanbullular da hissetti. Gemlik merkezli deprem, Japon deprem uzmanı Moriwaki'ye göre bu deprem daha büyüklerinin ayak sesi niteliğinde.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır