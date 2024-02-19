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  4. SON DAKİKA! İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

SON DAKİKA! İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 10:53 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Marmara güne sarsıntıyla başladı. İstanbul ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesinden ayrı ayrı açıklama geldi. AFAD büyüklüğünü 3.5, Kandilli ise 3.6 olarak duyurdu. Merkez üssü ise Bursa-Gemlik. Sarsıntı yerin 13.2 km derinliğinde gerçekleşti. İşte detaylar...

SON DAKİKA! İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Son dakika: Marmara Bölgesinde az önce bir sarsıntı yaşandı. İstanbul ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak açıklanırken merkez üssü ise Bursa Gemlik olarak belirlendi. Sarsıntının gerçekleşme saati 10.45 olarak duyuruldu.

AFAD'dan şu açıklama yapıldı;

KANDİLLİ DE DUYURDU

Rasathaneden yapılan açıklamada Bursa'daki depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyurulurken derinliği ise 5.5 olarak belirlendi.


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deprem Bursa afad
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