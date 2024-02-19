SON DAKİKA! İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Son dakika: Marmara Bölgesinde az önce bir sarsıntı yaşandı. İstanbul ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak açıklanırken merkez üssü ise Bursa Gemlik olarak belirlendi. Sarsıntının gerçekleşme saati 10.45 olarak duyuruldu.
AFAD'dan şu açıklama yapıldı;
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-19
Saat:10:45:56 TSİ
Enlem:40.48611 N
Boylam:29.20806 E
Derinlik:13.2 km
Detay:https://t.co/gb3r6XL5nd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Rasathaneden yapılan açıklamada Bursa'daki depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyurulurken derinliği ise 5.5 olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 19, 2024
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/kqgMlXemB3
19.02.2024, 10:45:57 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.5 km#Kandilli