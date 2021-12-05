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  4. 700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler! Nüfusu 70 kat arttı, dakikalarca sıra beklediler

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler! Nüfusu 70 kat arttı, dakikalarca sıra beklediler

05.12.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'ın eteklerinde yer alan 700 yıllık tarihi köyde nüfus hafta sonunun güneşli geçmesiyle 70 kat arttı. Ziyaretçiler köyün sokaklarında yürümekte zorluk çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, hafta sonları nüfusunun 70 katını ağırlıyor.

SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri, taş döşeli sokaklarıyla cumartesi ve pazar günleri 50 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Kış ayında havayı güzel gören ziyaretçiler Türkiye’nin birçok şehrinden gezmek için Cumalıkızık’a geldi. Cumalıkızık sokakları doldu taştı. Özellikle cin aralığından geçmek isteyen vatandaşlar yoğunluktan dolayı dakikalarca sıra bekledi.
Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı, 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor.
Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi ziyarete gelenler, adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.
Bu köye gelen misafirlerin güvenli ve huzurlu şekilde gezebilmesi için jandarma ekipleri aralıksız çalışıp köye gelen ziyaretçilere yardımcı oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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