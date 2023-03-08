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  4. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023! Dünya'da her şey kadının eseridir! Eşe, sevgiliye, anneye özel resimli Kadınlar Günü mesajları

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023! Dünya'da her şey kadının eseridir! Eşe, sevgiliye, anneye özel resimli Kadınlar Günü mesajları

08.03.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları bu anlamlı günde eşe, sevgiliye, anneye ya da arkadaşa resimli, yeni ve etkileyici sözler göndermek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Atatürk "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" demiştir. Biz de bu anlamlı günde paylaşmanız için eşe, sevgiliye, anneye özel resimli Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 2023'e özel en yeni resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları sevgiliye, anneye ya da arkadaşa WhatsApp, Instagram ya da Twitter'dan resimli mesaj atmak ya da paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından incelenmeye başlandı. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü şeklinde tanımlanmış olarak her yıl kutlanan uluslararası bu özel gün coşkuyla karşılanıyor. Eşe, sevgiliye, anneye özel resimli Kadınlar Günü mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım! Kadınlar günün kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.

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