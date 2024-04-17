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  4. 8 Nisan'dan bu yana Karadeniz'de eller tetikte! Türkiye de katılıyor... NATO’dan büyük tatbikat: Deniz Kalkanı

8 Nisan'dan bu yana Karadeniz'de eller tetikte! Türkiye de katılıyor... NATO’dan büyük tatbikat: Deniz Kalkanı

17.04.2024 09:11
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NATO’nun Karadeniz’deki en büyük tatbikatı olan “Deniz Kalkanı” devam ediyor. 8 Nisan'da başlayan dev tatbikata 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce asker katılıyor. Söz konusu tatbikat Ukrayna ve Rusya'dan sonra İran ve İsrail arasındaki gerilimin tavan yaptığı günlere denk gelmesi ise dikkat çekerken "NATO'dan gövde gösterisi" yorumlarına neden oldu. Söz konusu tatbikata Türkiye de katılıyor.

İran ve İsrail arasındaki gerilim ve peş peşe gelen saldırı haberleriyle birlikte Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Rusya-Ukrayna savaşı da bir yandan devam ediyor. Karşılıklı yapılan açıklamalarla her geçen gün daha kanlı bir çatışma ortamına doğru gidilirken, Karadeniz'de kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

NATO'DAN 'DENİZ KALKANI' TATBİKATI

NATO'nun güncel risk ve güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak güncellenen “Deniz Kalkanı” tatbikatı; Romanya’nın kıyı bölgesinde, Tuna nehrinde ve Tuna Deltası’nda gerçekleştiriliyor.

Romanya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, tatbikata 400’ü yabancı 2200’den fazla askeri personelin katıldığı belirtilerek, “Tatbikatın senaryosu, NATO standartlarına uygun olarak ve bölgedeki mevcut güvenlik tehditleri bağlamında deniz ve nehirdeki yasa dışı faaliyetlerle mücadele, deniz ve nehir trafiğinin kontrolünü sağlama ve denizde arama ve kurtarma faaliyetlerini planlama ve yürütme hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır” denildi.

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TÜRKİYE VE ABD DE KATILIYOR

Romanya Deniz Kuvvetleri tarafından tertiplenen en karmaşık tatbikat olarak tanımlanan askeri manevralara Romanya’nın yanı sıra Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Moldova, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve ABD de katılıyor.

NATO, Rusya’nın 2022 yılı şubat ayında Ukrayna’ya saldırısı sonrasında Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmış ve Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da kapasitesini artırma kararı almıştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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NATO tatbikatından nefes kesen kareler;

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Anahtar Kelimeler:
Asker NATO Karadeniz tatbikat
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