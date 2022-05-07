9 - 15 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 9 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

9 - 15 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 9 Mayıs haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var. Burçlarda değişim fırtınası sürüyor. Bazı şeyler sabit gibi görünüyor olsa da bu hafta aslında bize kargaşanın ortasında nefesimizi tutma şansı veriyor. Gezegenler, bu hafta ayın 16'sında bir ay tutulmasına doğru ilerliyor. Jüpiter heyecan verici Koç burcuna geçerken, Merkür istasyonları aynı anda geveze İkizler'de geri hareket eder. Jüpiter Koç'ta, planlarımızda cesurca ilerleme zamanının geldiğinin sinyalini verirken, Merkür'ün eşzamanlı gerilemesi, gözden geçirme ve düşünmenin hala gerekli olduğunu gösteriyor. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik. Günlük burç yorumları: 07 Mayıs Cumartesi günü tüm burç yorumları!

9 - 15 MAYIS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ İşleriniz bu hafta yolunda gidecek gibi görünüyor. Güvendiğiniz ve tüm kalbinizle sevdiğiniz birinin hayatınızda olmasının ve karşılaştığınız her zorlukta yanınızda olmanın ne kadar harika olduğunu hissedeceksiniz. Bekarsanız, yeni biriyle tanışmanız muhtemeldir. Acele etmeyin, dikkatli kararlar alın ve önce birbirinizi iyi tanımaya çalışın. İşinizde başarılı bir gelişme yaşanabilir. Başladığınız her şeyi iyi sonuçlandırmak için elinizden geleni yapın. Çünkü yakında zafer kapınızı çalacak. Yaşam tarzınızı gözden geçirmenin tam zamanı. Bol su, biraz karbonhidrat, yüksek protein, egzersizin payını hayatınızda artırmaya ne dersiniz? Tabii bol bol dinlemeyi de ihmal etmeyin.

BOĞA Bu hafta bir terfi ya da onay bekleyenler muhtemelen iyi haber alacaksınız. Bu hafta sizin için her şey yolunda gidiyor. Sevdiğiniz kişiyle iyi vakit geçirmeniz olasıdır. Birbirinizi daha iyi tanıyacaksınız ve bu sefer birbirinize daha da yakınlaşacaksınız. Ayrıca partnerinizin size ve ihtiyaçlarınıza ne kadar önem verdiğini öğrenecek ve bu da onları daha çok sevmenizi sağlayacaktır. İşinizle ilgili bilginizi güncellemeniz gerekecek. Dinlenmek sizin için çok önemlidir. Sağlığınız bu hafta iyi olacak, bu yüzden sağlığınız için endişelenmenize gerek yok.

İKİZLER Bu hafta iş yerinizde her şey fazlasıyla iyi olacak. İsteklerinizi bir kenara yazıp bol bol aklınızdan geçirmeyi hatta dile getirmeyi ihmal etmeyin. Bu hafta büyük sürprizler yaşayabilirsiniz. Yıldızlar size hep destek olacak. Karşınıza çıkacak fırsatlar kafanızı karıştırabilir. Sakin kalmaya çalışın ve sizin için en doğrusu olduğunu düşündüğünüz fırsatı değerlendirin. Partnerinizin çok anlayışlı olduğunu ve onlarla olan ilişkinizde ilerlemenin hiç de zararlı olmadığını ve bu da büyük bir mutluluğa yol açacağını anlayacaksınız. Haftanız neşeyle dolu olacak. Sağlığınızı görmezden gelmeyin. Yeterince sıvı içmeniz ve egzersiz yapmanız gerekir.

YENGEÇ Bu hafta enerjiniz çok yüksek! Her tarafınızdan pozitif enerji yükselecek. Bu hafta keyifli geçecek ama sağlığınıza dikkat edin. Sizin için en uygun olan bir uzmandan tavsiye alın. Venüs lehinize olduğunda, hayat arkadaşınız yapmak isteyeceğiniz birçok insan bulabilirsiniz. Aşk hayatınız olumlu geçecek. Finansal kararlar vermemeye çalışın. Şans senden yana değil, bu yüzden olumsuz sonuçlarla yüzleşmen gerekebilir. Sağlığınız sizi rahatsız edecek ve sizi dinlenmeye zorlayacaktır.