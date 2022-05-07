KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 9 - 15 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 9 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

9 - 15 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 9 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

07.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 9 Mayıs haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor.

9 - 15 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 9 Mayıs haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.

Burçlarda değişim fırtınası sürüyor. Bazı şeyler sabit gibi görünüyor olsa da bu hafta aslında bize kargaşanın ortasında nefesimizi tutma şansı veriyor. Gezegenler, bu hafta ayın 16'sında bir ay tutulmasına doğru ilerliyor. Jüpiter heyecan verici Koç burcuna geçerken, Merkür istasyonları aynı anda geveze İkizler'de geri hareket eder. Jüpiter Koç'ta, planlarımızda cesurca ilerleme zamanının geldiğinin sinyalini verirken, Merkür'ün eşzamanlı gerilemesi, gözden geçirme ve düşünmenin hala gerekli olduğunu gösteriyor.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

Günlük burç yorumları: 07 Mayıs Cumartesi günü tüm burç yorumları!Günlük burç yorumları: 07 Mayıs Cumartesi günü tüm burç yorumları!

9 - 15 MAYIS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ
İşleriniz bu hafta yolunda gidecek gibi görünüyor. Güvendiğiniz ve tüm kalbinizle sevdiğiniz birinin hayatınızda olmasının ve karşılaştığınız her zorlukta yanınızda olmanın ne kadar harika olduğunu hissedeceksiniz. Bekarsanız, yeni biriyle tanışmanız muhtemeldir. Acele etmeyin, dikkatli kararlar alın ve önce birbirinizi iyi tanımaya çalışın. İşinizde başarılı bir gelişme yaşanabilir. Başladığınız her şeyi iyi sonuçlandırmak için elinizden geleni yapın. Çünkü yakında zafer kapınızı çalacak. Yaşam tarzınızı gözden geçirmenin tam zamanı. Bol su, biraz karbonhidrat, yüksek protein, egzersizin payını hayatınızda artırmaya ne dersiniz? Tabii bol bol dinlemeyi de ihmal etmeyin.

BOĞA

BOĞA
Bu hafta bir terfi ya da onay bekleyenler muhtemelen iyi haber alacaksınız. Bu hafta sizin için her şey yolunda gidiyor. Sevdiğiniz kişiyle iyi vakit geçirmeniz olasıdır. Birbirinizi daha iyi tanıyacaksınız ve bu sefer birbirinize daha da yakınlaşacaksınız. Ayrıca partnerinizin size ve ihtiyaçlarınıza ne kadar önem verdiğini öğrenecek ve bu da onları daha çok sevmenizi sağlayacaktır. İşinizle ilgili bilginizi güncellemeniz gerekecek. Dinlenmek sizin için çok önemlidir. Sağlığınız bu hafta iyi olacak, bu yüzden sağlığınız için endişelenmenize gerek yok.

İKİZLER

İKİZLER
Bu hafta iş yerinizde her şey fazlasıyla iyi olacak. İsteklerinizi bir kenara yazıp bol bol aklınızdan geçirmeyi hatta dile getirmeyi ihmal etmeyin. Bu hafta büyük sürprizler yaşayabilirsiniz. Yıldızlar size hep destek olacak. Karşınıza çıkacak fırsatlar kafanızı karıştırabilir. Sakin kalmaya çalışın ve sizin için en doğrusu olduğunu düşündüğünüz fırsatı değerlendirin. Partnerinizin çok anlayışlı olduğunu ve onlarla olan ilişkinizde ilerlemenin hiç de zararlı olmadığını ve bu da büyük bir mutluluğa yol açacağını anlayacaksınız. Haftanız neşeyle dolu olacak. Sağlığınızı görmezden gelmeyin. Yeterince sıvı içmeniz ve egzersiz yapmanız gerekir.

YENGEÇ

YENGEÇ
Bu hafta enerjiniz çok yüksek! Her tarafınızdan pozitif enerji yükselecek. Bu hafta keyifli geçecek ama sağlığınıza dikkat edin. Sizin için en uygun olan bir uzmandan tavsiye alın. Venüs lehinize olduğunda, hayat arkadaşınız yapmak isteyeceğiniz birçok insan bulabilirsiniz. Aşk hayatınız olumlu geçecek. Finansal kararlar vermemeye çalışın. Şans senden yana değil, bu yüzden olumsuz sonuçlarla yüzleşmen gerekebilir. Sağlığınız sizi rahatsız edecek ve sizi dinlenmeye zorlayacaktır.

ASLAN

ASLAN
Sıkı çalışmanızın karşılığını bu hafta alabilirsiniz. Uzun zamandır gözünüzü diktiğiniz o pozisyonu alabilmek için bu hafta çok uygun. Hayatınızın her alanında ilerleme olasılığı var. Venüs bugün eşinizi bulmanıza yardımcı olacağından, bu hafta bekarların kapısını aşk çalabilir. Partneri olanlar için bu hafta ilişkilerinde bir şeyleri ileriye götürmek için çok iyi bir hafta. İşler bu hafta biraz yavaş olacak. Öğrenmek ve becerileriniz üzerinde çalışmak için biraz zaman ayırın. Sağlığınız size bazı sıkıntılar getirebilir. Sağlığınıza hiç dikkat etmiyorsunuz ama şanslısınız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Haftalık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

Hadise'nin balayından ilk görüntüler! Olay oldu

Hadise'nin balayından ilk görüntüler! Olay oldu

Son hali inanılmaz! Görenler hayran kaldı

Son hali inanılmaz! Görenler hayran kaldı

Geçmişi geride bırakma zamanı geldi

Geçmişi geride bırakma zamanı geldi

Burcunuzun elementine göre en uygun partner nasıl olmalı?

Burcunuzun elementine göre en uygun partner nasıl olmalı?

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.