Günlük burç yorumları: 07 Mayıs Cumartesi günü tüm burç yorumları!

07 Mayıs Cumartesi yani yedinci altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 07 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Her şey hırs ve uygulamanın doğru kombinasyonu ile mümkündür. Hükümdarınız olan Güneş ve Mars arasındaki bağlantı, kendinize tam bir inancınız olduğunu gösteriyor. Eleştirmenler hiç şansınız olmadığını söyleyecek ama onların yanıldığını kanıtlamaktan zevk alacaksınız.

BOĞA

Bu hafta sonu ihtiyacı olan bir arkadaşınıza yardım etmekten çekinmeyeceksiniz. Aslında, şu anda emrinizde o kadar çok enerji var ki, öncelikle nereye harcayacağınızı şaşıracaksınız. Düşmanlarınızı şimdilik görmezden gelerek bu güzel enerjinin tadını çıkarabilirsiniz.

İKİZLER

İşverenler ve diğer önemli insanlar bu hafta sonu size nazikçe bakacaklar, bu yüzden onlara neler yapabileceğinizi gösterin ve planlarını ve ürünlerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda önerilerde bulunmaktan çekinmeyin. Parlak fikirlerle dolup taşıyorsun.

YENGEÇ

Önümüzdeki 48 saat boyunca seyahat ve sosyal aktiviteler ne istersen yapabileceksin. Bu yüzden dışarı çıkın ve mümkün olduğunca çok eğlenin. Pazartesi sabahı yorgun gelebilirsiniz ama aynı zamanda yüzünüzde kocaman bir gülümseme olacak.

ASLAN

İnsanlara bu hafta sonu işlerini nasıl yapacaklarını söylemek isteyebilirsiniz, ancak bu muhtemelen yapılacak en iyi şey değildir. Yorumlarınız parayla ilgili olsa bile, istenmediğiniz yere müdahale ederseniz başkaları size nazik davranmayacaktır.

BAŞAK

Son zamanlarda biraz zorlu bir dönemden geçen bir ilişki, önümüzdeki birkaç gün içinde önemli ölçüde iyileşecek ve kin beslemediğinizi ve onlarla yarı yolda buluşmaya istekli olduğunuzu açıkça belirtirseniz, her şey eskisinden daha iyi olabilir.

TERAZİ

Para aktıkça, finansal cephede işler olumluya dönüşebilir. İş yerinde hatanızı kabul etmek zor olabilir, ancak kariyeriniz için bunu yapmalısınız. Baskı altında hissetmeniz normal. Arkadaşlarla eğlenceli bir yolculuk söz konusu.

AKREP

Herkes hoşlandığın ve hoşlanmadığın şeylerin olduğunu bilir ama sevdiklerin bile ne olduklarından her zaman emin olamazlar. Ancak, bu hafta sonu neye katlanacağınızı ve neye katlanmayacağınızı çok net bir şekilde belirttiğiniz için herhangi bir karışıklık olmayacak. Sadece aptallar seni görmezden gelir.

YAY

Bir Ateş burcu olarak, kendi çıkarlarınızı ilk sıraya koyma eğilimindesiniz, ancak bu hafta sonu arkadaşlarınızın, sevdiklerinizin ve hatta iş arkadaşlarınızın çıkarlarını teşvik etmek için yolunuzdan çıkacaksınız. Tabii ki uzun sürmeyecek, bu yüzden umarım bundan en iyi şekilde yararlanırlar.

OĞLAK

Bugün herhangi bir şey için para çekmeniz muhtemel olduğundan, kâr için mükemmel bir gün! Planınızı iş yerinde uygulama şansınız olacak. Bir aile üyesi, ihtiyaç duyduğunuz yardımınıza koşacak. Biri sizi onu çok uzak bir yere götürmeye ikna edebilir. Sosyal cephede bir yanlış anlaşılmayı çözmek, göğsünüzden bir yük kaldıraca.

KOVA

Artık para endişelerinizin gerçeklikle orantısız bir şekilde büyümesine izin verme tehlikesi var. Bir sonraki liranızın nereden geleceği konusunda endişelenmeyi bırakın ve en iyi yaptığınız şeyler üzerinde özenle çalışın. Uzun süre nakit sıkıntısı çekmeyeceksiniz.

BALIK

Her alanda temizlik zamanı. Artık ihtiyacınız olmayan o kadar çok inanç ve duyguyu sürüklediniz ki, onlardan kurtulmak size çarpıcı bir şekilde enerji verecektir. Geçmiş artık sizi engellemiyorsa neler başarabileceğinizi düşünün.



