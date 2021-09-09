9 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi nereden izlenir?

Haftanın belirli günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde açıklanacak. Çekiliş sonuçları internet üzerinden yayınlanacak. Aynı zamanda çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izlemek de mümkün.

SÜPER LOTO CANLI NEREDEN İZLENİR?

Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonucunu "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak da izleyebilirsiniz. Bunun için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlamalısınız.