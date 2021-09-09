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  4. 9 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi nereden izlenir?

9 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi nereden izlenir?

09.09.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunlarının en çok takip edilenleri arasında yerini alan Süper Loto çekilişi 9 Eylül 2021 Perşembe günü Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bugün gerçekleştirilecek söz konusu çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet adresinde yer alacak. İşte detaylar...

Haftanın belirli günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde açıklanacak. Çekiliş sonuçları internet üzerinden yayınlanacak. Aynı zamanda çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izlemek de mümkün.

SÜPER LOTO CANLI NEREDEN İZLENİR?

Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonucunu "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden kontrol edebilirsiniz.
Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak da izleyebilirsiniz. Bunun için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlamalısınız.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Milli Piyango

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