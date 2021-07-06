ABD'de çöken binada ölü sayısı 27'ye yükseldi

Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 27'ye ulaştığını bildirdi.

Florida’ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle dün yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.