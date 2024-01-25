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  4. ABD ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren çay önerisi! Her şey 'tuz' fikriyle başladı 'İlişkilerimizi tehdit etmesine sessiz kalamayız' Paylaşımlar sosyal medyayı salladı

ABD ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren çay önerisi! Her şey 'tuz' fikriyle başladı 'İlişkilerimizi tehdit etmesine sessiz kalamayız' Paylaşımlar sosyal medyayı salladı

25.01.2024 15:28 | Son Güncelleme:
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İngiltere'nin Washington ve ABD'nin Londra büyükelçilikleri, kimya profesörünün "çayın acılığını almak için tuz eklenmesi" tavsiyesi üzerine sosyal medyada çayın nasıl demleneceğini tartıştı.

ABD'li kimya profesörü Michelle Francl'ın İngiliz gazetesine verdiği röportajda ideal çaya ilişkin değerlendirmede bulunması sonrası iki ülke resmi kurumlarından karşılıklı esprili açıklamalar geldi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

ABD İLE İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİKLERİ SOSYAL MEDYADA ÇAYIN NASIL DEMLENECEĞİNİ TARTIŞTI

Francl'ın çayın acılığını almak için tuz eklenmesi tavsiyesinde bulunması üzerine ABD'nin Londra Büyükelçiliğinin resmi X hesabından açıklama yapıldı.

"ARAMIZDAKİ ÖZEL İLİŞKİNİN ÜZERİNE SICAK SU DÖKTÜ"

"ARAMIZDAKİ ÖZEL İLİŞKİNİN ÜZERİNE SICAK SU DÖKTÜ"

Yapılan açıklamada, "ABD'li bir profesörün 'mükemmel' bir fincan çay tarifine ilişkin basında yer alan haberler, İngiltere ile aramızdaki özel ilişkinin üzerine sıcak su döktü." ifadesi yer aldı.

"BÖYLE AKLA HAYALE SIĞMAZ BİR TEKLİFİN İLİŞKİLERİMİZİ TEHDİT ETMESİNE SESSİZ KALAMAYIZ"

"BÖYLE AKLA HAYALE SIĞMAZ BİR TEKLİFİN İLİŞKİLERİMİZİ TEHDİT ETMESİNE SESSİZ KALAMAYIZ"

Çayın iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk iksiri olduğu belirtilen açıklamada, "Böyle akla hayale sığmaz bir teklifin ilişkilerimizi tehdit etmesine sessiz kalamayız." denildi.

Açıklamada "Bu nedenle İngiltere halkının, İngilizlerin ulusal içeceğine tuz eklemek gibi imkansız bir fikrin ABD'nin resmi politikası olmadığından ve hiçbir zaman olmayacağından emin olmalarını istiyoruz." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, çayı doğru şekli olan mikrodalgada pişirmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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İngiltere Çay abd cay nasil demlenir puf noktalari
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