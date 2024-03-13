ABD, Tiktok'un geleceğini tartışıyor! Temsilciler Meclisi’nden yasaklanmasına dair ilk onay geldi

UYGULAMA MAĞAZALARINDA YER ALMAYACAK

Çin'in herhangi bir satışı onaylayıp onaylamayacağı ya da ByteDance’ın TikTok'un ABD’deki varlıklarını altı ay içinde elden çıkarılıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor. TikTok, satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında yer alamayacak.