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ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

20.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Oregon eyaletinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 60 civarında aracın birbirine girdiği zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti.ABD’nin Oregon eyaletindeki Interstate 5’te yoğun sis, kazayı beraberinde getirdi.

ABD’nin Oregon eyaletinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 60 civarında aracın birbirine girdiği zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Oregon eyaletindeki Interstate 5’te yoğun sis, kazayı beraberinde getirdi. Eyaletler arası yolun güney kesiminde 20’den fazla kamyon olmak üzere 60 civarında araç birbirine girdi. Oregon eyalet polisinden yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yol bir süre trafiğe kapatılırken, sürücülerden alternatif yollara yönelmeleri istendi.

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

ABD’de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü
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Anahtar Kelimeler:
abd

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