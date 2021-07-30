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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri Resmi Gazete’de!

30.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevi izinleri için gözler Adalet Bakanlığı’na çevrildi. Koronavirüs sebebiyle denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlar, yayımlanan son karar ile beraber 31 Temmuz tarihine kadar izinliydi. Temmuz ayının sonuna geldiğimiz günlerde ise Açık cezaevi izinleriyle ilgili araştırmalar da arttı. Açık cezaevi izinleri için yeni bir karar alınıp alınmadığı merak ediliyor.

Açık cezaevlerinde pandemi sebebiyle birçok mahkum, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayıldı. Ancak Temmuz ayının son gününe girmemizle beraber, bu sürenin uzayıp uzamadığı da merak konusu oldu. Açık cezaevleri için verilen izinlerin bitip bitmediğinin öğrenilmesi için gözler Adalet Bakanlığı’na çevrildi. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Geçtiğimiz aylarda Açık cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri'nden duyuru yapıldı.
Normal şartlar altında 31 Mayıs tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan karar ile beraber 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabiliyor.
Bu sebeple salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabileceği öngörülüyor.
Henüz 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yeniden uzatıldığına dair yeni bir açıklama yapılmadı. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor.
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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adalet Bakanlığı

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