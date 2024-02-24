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    4. Acilen zayıflamak isteyenler bol bol koklasın! Jennifer Lopez formunu bu şekilde koruyor... Tokluk hormonu salgılatarak hızla kilo verdiriyor

    Acilen zayıflamak isteyenler bol bol koklasın! Jennifer Lopez formunu bu şekilde koruyor... Tokluk hormonu salgılatarak hızla kilo verdiriyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.02.2024 11:49
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    Acilen zayıflamak isteyenler bol bol koklasın! Jennifer Lopez'in formda kalmak için günde 3'er defa 15'er dakika greyfurt kokladığını biliyor muydunuz? Evet, Osaka Üniversitesi açıkladı! Greyfurtun kokusu beyne doyma sinyalleri göndererek tokluk hormonu salgılatıyor ve kilo verimini hızlandırıyor. Acilen zayıflamak istiyorsanız günde bol bol greyfurt koklayabilirsiniz.

    C vitamini deposu greyfurtun bu özelliğini duyanlar çok şaşırıyor. Yapılan araştırmalara göre greyfurt kokusu beyne doyma sinyalleri gönderme özelliğiyle kilo vermeye katkı sağlıyor. Tokluk hormonu salgılatan greyfurt kokusunu günde 3'er defa 15'er dakika koklamak etkili sonuç veriyor.

    Bilindik en iştah kesen kokulardan biri de greyfurt kokusu Osaka Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir araştırmada, greyfurt kokusunun iştah azaltıcı etkisiyle kilo kaybını kısa zaman içerisinde hızlandırdığı ortaya çıkmıştır.

    Araştırmalar greyfurt yağının iştahı azaltabilecek aromalar içerdiğini göstermiştir.

    Jennifer Lopez, çantasında her zaman greyfurt yağı bulunan ünlülerden biri. Kaynaklar, Jennifer’ın iştahı bastırmak için günde üç kez 15 dakika “soluduğunu” iddia ediyor.

    Greyfurtun diğer faydaları:

    Solunum sistemini rahatlatır.

    Grip ve nezleye karşı faydalıdır.

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