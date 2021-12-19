Adana, Bingöl ve Aksaray'da okullar tatil mi? Kaymakamlık açıkladı! 20 Aralık Pazartesi Adana'da okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından Konya'da kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Kar yağışının etkili olması ile beraber Konya sonrası peş peşe farklı illerden de tatil haberi geldi. 20 Aralık Adana, Bingöl ve Aksaray'da okullar tatil mi?

20 ARALIK'TA ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okulların 20 Aralık 2021 Pazartesi tatil edildiği duyuruldu. İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, okullara da bir gün ara verilmesine sebep oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiği açıklandı.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de yine kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Aynı zamanda engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün ara verildi. İlçe genelinde kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca diğer illerde olduğu gibi hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.