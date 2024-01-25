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  4. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 'sahte doktor' yakayı ele verdi! İfadesi ortaya çıktı, her şeyi bunun için yapmış

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 'sahte doktor' yakayı ele verdi! İfadesi ortaya çıktı, her şeyi bunun için yapmış

25.01.2024 17:10 | Son Güncelleme:
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Adana'da ‘asistan doktor’ ibaresi bulunan sahte yaka kartıyla dolaşan bir kişi yakalandı. Güvenlik görevlisinin şüphesi üzerine ortaya çıkan olayda yakayı ele veren 26 yaşındaki kadın, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki ifadesinde kadın hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki güvenlik görevlisi, kantinde alışveriş yapan C.S. isimli kadının, üzerinde ‘asistan doktor’ ibaresi bulunan yaka kartından şüphelendi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Kadına hangi bölümde görevli olduğunu soran güvenlik görevlisi, çelişkili yanıt alınca durumu hastane polisine bildirdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polisin yaptığı kontrolde yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.

HER ŞEYİ BUNUN İÇİN YAPMIŞ

HER ŞEYİ BUNUN İÇİN YAPMIŞ

İfadesinde, hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S., “Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım. Asansör ve kantinde bulunduğum zamanlarda bu kartı kullanıyordum. Herhangi bir hasta muayene etmedim, hasta odası ya da muayenehaneye girmedim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Adana
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