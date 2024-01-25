Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 'sahte doktor' yakayı ele verdi! İfadesi ortaya çıktı, her şeyi bunun için yapmış

HER ŞEYİ BUNUN İÇİN YAPMIŞ

İfadesinde, hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S., “Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım. Asansör ve kantinde bulunduğum zamanlarda bu kartı kullanıyordum. Herhangi bir hasta muayene etmedim, hasta odası ya da muayenehaneye girmedim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA-İHA)