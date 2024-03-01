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  4. Adaylar düğünde karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü: Seçim kavgasında baygınlık geçirenler oldu

Adaylar düğünde karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü: Seçim kavgasında baygınlık geçirenler oldu

01.03.2024 11:14
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31 Mart yerel seçimlerinde kritik aya girildi. Tansiyonun arttığı son olay Diyarbakır'da yaşandı. Muhtar adayı akrabalar bir düğünde karşılaşınca arbede çıktı. Seçimin önüne geçtiği düğünde bazı davetliler baygınlık geçirdi. Araya polisin girmesiyle kavga sonlandırılırken gelinle damat takı töreninin ardından salondan ayrıldı.

Diyarbakır'da bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetlilerin baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

ADAYLIK ARALARINI AÇTI

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki muhtar adayı ve aile bireyleri bir yakınlarının düğününde bir araya geldi.

BAYGINLIK GEÇİRENLER OLDU

BAYGINLIK GEÇİRENLER OLDU

Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireyleri takı töreni sırasında tartıştı. Bazı davetlilerin de araya girdiği sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirdi.

ARAYA POLİS GİRDİ

ARAYA POLİS GİRDİ

Düğün salonunda çalışanların yanı sıra ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavga nedeniyle davetliler salonu terk edince düğün de sona erdi. Damat ve gelin takı töreninin ardından güvenlik önlemlerinin alındığı salondan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır düğün
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