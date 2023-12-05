Ağlaya ağlaya anlatmıştı! Görür'den 18 il için yeni açıklama: Yöneticilerden talep ediyoruz

NE DEMİŞTİ?

Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum,Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari... Görür bu 18 ille ilgili uyarıda bulunarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var." ifadelerini kullanmıştı. Görür ayrıca, "Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur." demişti.