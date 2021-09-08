HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ahmet Edip Uğur kimdir, aslen nereli? Hayatını kaybeden Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kaç yaşındaydı?

Ahmet Edip Uğur kimdir, aslen nereli? Hayatını kaybeden Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kaç yaşındaydı?

08.09.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce tedavisi devam eden ve beyin tümörü ile mücadele eden eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi kurucusu Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti. Ahmet Edip Uğur'un vefat haberi sonrası kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki Ahmet Edip Uğur kimdir, aslen nereli? Hayatını kaybeden Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti. Ahmet Edip Uğur beyin tümörü nedeniyle geçtiğimiz ay ameliyat olmuştu. Peki Ahmet Edip Uğur kimdir, hangi görevlerde bulundu?

AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

İstifa eden eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur vefat etti. Ahmet Edip Uğur'un vefatı sonrası hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
7 Nisan 1950, Balıkesir doğumlu olan ve İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AK Parti Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili görevlerini üstlenmiştir. Uğur, evlidir ve 3 çocuk babasıdır.
Daha önce 2008 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olmuştur. Aynı zamanda Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.
Uğur, Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’ da yapmış olan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak tekrardan Parlamento’ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.
Şahin, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 2004-2009 seneleri arasında ise Balıkesir belediye başkanlığı yapmış olan Sabri Uğur'un kuzenidir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Tüyler ürperten görüntü! Sandalye bir anda hareket etti

Tüyler ürperten görüntü! Sandalye bir anda hareket etti

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

Bu belirtilere dikkat! "Test sonucu negatif olsa bile..."

Bu belirtilere dikkat! "Test sonucu negatif olsa bile..."

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.