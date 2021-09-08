Ahmet Edip Uğur kimdir, aslen nereli? Hayatını kaybeden Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kaç yaşındaydı?

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti. Ahmet Edip Uğur beyin tümörü nedeniyle geçtiğimiz ay ameliyat olmuştu. Peki Ahmet Edip Uğur kimdir, hangi görevlerde bulundu?

AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

İstifa eden eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur vefat etti. Ahmet Edip Uğur'un vefatı sonrası hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

7 Nisan 1950, Balıkesir doğumlu olan ve İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AK Parti Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili görevlerini üstlenmiştir. Uğur, evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

Daha önce 2008 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olmuştur. Aynı zamanda Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

Uğur, Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’ da yapmış olan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak tekrardan Parlamento’ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.