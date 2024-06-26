Akılalmaz olay: Boğazında durmadan çıkan saçlar doktorları bile şaşkına çevirdi! 14 yıl boyunca devam etti... Yalnızca iki kişide görüldü

Sağlık görevlileri solunum yollarına küçük bir kamera göndererek inceleme yapmaya karar verdiler ve burada boğazında birkaç koyu renkli kıl çıktığını keşfettiler. Başlangıçta doktorlar tüyleri almayı başardılar ve bu da adama geçici bir rahatlama sağladı.