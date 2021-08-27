Akılalmaz olay! Muğla'dan çalınan 300 bin liralık otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu

Muğla'da başlayıp Antalya'da biten akılalmaz olayda, Milas'ta bir araç kiralama şirketinden kiralanan 300 bin lira değerinde aracın, Antalya'da 65 bin liraya satılıp parçalandığı ortaya çıktı.

MUĞLA'DA BAŞLADI, ANTALYA'DA BİTTİ! 300 BİN TL'LİK OTOMOBİL BÖYLE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, 24 Ağustos’ta Milas’taki bir "rentacar" firması yetkilisi G.B., günü dolmasına rağmen 2020 model otomobilin tesliminin yapılmadığını belirterek, Muğla Emniyet Müdürlüğüne hırsızlık şüphesiyle başvuru yaptı.

Muğla polisi aracın ilçeden çıktığını ve Ankara'da olduğunu tespit etti. Ankara polisi yaptığı incelemede aracın kente geldiğini araç takip sisteminin söküldüğünü ve daha sonra çekici vasıtasıyla Antalya'da götürüldüğünü belirledi.

Aracı Ankara'ya getiren 3 şüpheli gözaltına alındı. Konunun Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bildirilmesi üzerine ekipler çalışmalarına başladı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin çekiciyle Antalya’ya getirildiğini tespit ederek, Akdeniz Sanayi Sitesi’ne giriş yaptığı belirlendi.