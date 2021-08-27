HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Akılalmaz olay! Muğla'dan çalınan 300 bin liralık otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu

Akılalmaz olay! Muğla'dan çalınan 300 bin liralık otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu

27.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinden çalınan yaklaşık 300 bin TL değerindeki otomobil, Ankara’da araç takip sistemi söküldükten sonra çekiciyle getirildiği Antalya’da parçalanmış halde bulundu.

Muğla'da başlayıp Antalya'da biten akılalmaz olayda, Milas'ta bir araç kiralama şirketinden kiralanan 300 bin lira değerinde aracın, Antalya'da 65 bin liraya satılıp parçalandığı ortaya çıktı.

MUĞLA'DA BAŞLADI, ANTALYA'DA BİTTİ! 300 BİN TL'LİK OTOMOBİL BÖYLE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, 24 Ağustos’ta Milas’taki bir "rentacar" firması yetkilisi G.B., günü dolmasına rağmen 2020 model otomobilin tesliminin yapılmadığını belirterek, Muğla Emniyet Müdürlüğüne hırsızlık şüphesiyle başvuru yaptı.
Muğla polisi aracın ilçeden çıktığını ve Ankara'da olduğunu tespit etti. Ankara polisi yaptığı incelemede aracın kente geldiğini araç takip sisteminin söküldüğünü ve daha sonra çekici vasıtasıyla Antalya'da götürüldüğünü belirledi.
Aracı Ankara'ya getiren 3 şüpheli gözaltına alındı. Konunun Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bildirilmesi üzerine ekipler çalışmalarına başladı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin çekiciyle Antalya’ya getirildiğini tespit ederek, Akdeniz Sanayi Sitesi’ne giriş yaptığı belirlendi.
Yine bölgedeki kameraları tek tek inceleyen ekipler, aracın Akdeniz Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde parçalandığını ve Kepez ilçesinin Fatih Mahallesi’ndeki bir müstakil eve götürüldüğünü belirledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Konya'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.