Akılalmaz olay: Öğretmeni bin squat cezası verdi, hastanelik oldu! Neredeyse engelli kalıyordu

YÜRÜYEMECEK HALE GELDİ

13 yaşındaki çocuk şiddetli ağrıdan şikayetçi olunca, babası kamp öğretmenlerinden birinden bacaklarının kontrol edilmesi için yakındaki bir hastaneye kadar ona eşlik etmesini istedi, böylece yerel Jiaxiang İlçe Halk Hastanesi'ne gittiler ve orada çocuğa basit bir kas zorlanması teşhisi konuldu ve ona biraz merhem verildi. Ancak, sonraki günlerde çocuğun bacakları o kadar çok ağrımaya başladı ki yürüyemiyor hatta geceleri uyuyamıyor bile oldu, bu yüzden ailesi onu Jining Tıp Fakültesi Bağlı Hastanesi'ne götürdü ve doktorlar ona rabdomiyoliz teşhisi koydular.