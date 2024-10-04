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  4. Akılalmaz olay: Öğretmeni bin squat cezası verdi, hastanelik oldu! Neredeyse engelli kalıyordu

Akılalmaz olay: Öğretmeni bin squat cezası verdi, hastanelik oldu! Neredeyse engelli kalıyordu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.10.2024 15:03
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Yaz kampı sırasında ceza olarak 1000 squat yapması istenen 13 yaşındaki Çinli bir çocuğa, yaşamı tehdit eden rabdomiyoliz hastalığı teşhisi kondu.

Çin'in Shandong Eyaletindeki Jining'den bir çocuk annesi olan Bayan Lu, yakın zamanda ergenlik çağındaki oğlunun hayatı boyunca sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açan bedensel bir cezaya nasıl maruz kaldığının trajik hikayesini anlattı. Her şey geçen yaz, çocuğun diğer çocuklarla etkileşime girebileceği ve fiziksel aktivitelerde bulunabileceği 7 günlük bir kampa kaydolduğunda oldu.,

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AKILALMAZ OLAY

AKILALMAZ OLAY

Ebeveynlerin törenden oğullarının gözle görülür şekilde kırmızı gözleri ve üzgün bir ifadeyle fotoğraflarını aldıkları mezuniyet gününe kadar her şey yolundaydı. Babası, çocuğun bacaklarından birinin gevşek göründüğünü fark etti, ancak kamp organizatörlerine onu sorduklarında her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Durumun ciddiyetini ancak onu almaya gittiklerinde anladılar. 13 yaşındaki oğulları, ayakta durmakta zorluk çektiği için bir taburede onları bekliyordu.

BİN SQUAT CEZASI VERMİŞ

BİN SQUAT CEZASI VERMİŞ

Oğullarını sorguladıklarında, iki ebeveyn mezuniyetten önce öğretmenlerden birinin onu bir tatbikat sırasında diğer çocuklarla konuşurken yakaladığını ve ceza olarak ona 1.000 çömelme yapmasını emrettiğini öğrendi. 200 çömelmeye ulaştıktan sonra kas ağrısından yere yığıldı, ancak öğretmen ona yardım etmek yerine onu tekmeledi ve acı içinde yerde sürünmesine izin verdi. Sadece mezuniyet töreni başladığında yerden kaldırılıp bir tabureye oturtuldu ve bu sadece ebeveynler gelmeye başladığı içindi.

YÜRÜYEMECEK HALE GELDİ

YÜRÜYEMECEK HALE GELDİ

13 yaşındaki çocuk şiddetli ağrıdan şikayetçi olunca, babası kamp öğretmenlerinden birinden bacaklarının kontrol edilmesi için yakındaki bir hastaneye kadar ona eşlik etmesini istedi, böylece yerel Jiaxiang İlçe Halk Hastanesi'ne gittiler ve orada çocuğa basit bir kas zorlanması teşhisi konuldu ve ona biraz merhem verildi. Ancak, sonraki günlerde çocuğun bacakları o kadar çok ağrımaya başladı ki yürüyemiyor hatta geceleri uyuyamıyor bile oldu, bu yüzden ailesi onu Jining Tıp Fakültesi Bağlı Hastanesi'ne götürdü ve doktorlar ona rabdomiyoliz teşhisi koydular.

YAŞAMI TEHDİT EDEN HASTALIĞA YAKALANDI

YAŞAMI TEHDİT EDEN HASTALIĞA YAKALANDI

Rabdomiyoliz, genellikle kısa bir süre boyunca yüksek yoğunluklu egzersizden kaynaklanan yaşamı tehdit eden bir durumdur. İskelet kaslarının hızla parçalanmasına neden olur ve tedavi edilmezse karaciğeri ve böbrekleri etkileyebilir. Çocuğun durumunda, durum çok sayıda çömelme nedeniyle oluşmuştu. Durumu o kadar ciddiydi ki doktor onu hemen bir tekerlekli sandalyeye yerleştirdi.

ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI

ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI

Jining Tıp Fakültesi Bağlı Hastanesinde 13 günlük tedaviden sonra genç taburcu edildi, ancak hiçbir zaman tam olarak iyileşmedi. Şimdi 14 yaşında olan isimsiz çocuk hala normal bir hayat yaşayamıyor ve büyük ihtimalle hiçbir zaman ciddi fiziksel aktivitelerde bulunamayacak. Bacak kasları artık köreldi ve karaciğer ve böbrek hasarı yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
squat Çin
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