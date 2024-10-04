Akılalmaz olay: Öğretmeni bin squat cezası verdi, hastanelik oldu! Neredeyse engelli kalıyordu

Çin'in Shandong Eyaletindeki Jining'den bir çocuk annesi olan Bayan Lu, yakın zamanda ergenlik çağındaki oğlunun hayatı boyunca sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açan bedensel bir cezaya nasıl maruz kaldığının trajik hikayesini anlattı. Her şey geçen yaz, çocuğun diğer çocuklarla etkileşime girebileceği ve fiziksel aktivitelerde bulunabileceği 7 günlük bir kampa kaydolduğunda oldu.,
Ebeveynlerin törenden oğullarının gözle görülür şekilde kırmızı gözleri ve üzgün bir ifadeyle fotoğraflarını aldıkları mezuniyet gününe kadar her şey yolundaydı. Babası, çocuğun bacaklarından birinin gevşek göründüğünü fark etti, ancak kamp organizatörlerine onu sorduklarında her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Durumun ciddiyetini ancak onu almaya gittiklerinde anladılar. 13 yaşındaki oğulları, ayakta durmakta zorluk çektiği için bir taburede onları bekliyordu.
Oğullarını sorguladıklarında, iki ebeveyn mezuniyetten önce öğretmenlerden birinin onu bir tatbikat sırasında diğer çocuklarla konuşurken yakaladığını ve ceza olarak ona 1.000 çömelme yapmasını emrettiğini öğrendi. 200 çömelmeye ulaştıktan sonra kas ağrısından yere yığıldı, ancak öğretmen ona yardım etmek yerine onu tekmeledi ve acı içinde yerde sürünmesine izin verdi. Sadece mezuniyet töreni başladığında yerden kaldırılıp bir tabureye oturtuldu ve bu sadece ebeveynler gelmeye başladığı içindi.
13 yaşındaki çocuk şiddetli ağrıdan şikayetçi olunca, babası kamp öğretmenlerinden birinden bacaklarının kontrol edilmesi için yakındaki bir hastaneye kadar ona eşlik etmesini istedi, böylece yerel Jiaxiang İlçe Halk Hastanesi'ne gittiler ve orada çocuğa basit bir kas zorlanması teşhisi konuldu ve ona biraz merhem verildi. Ancak, sonraki günlerde çocuğun bacakları o kadar çok ağrımaya başladı ki yürüyemiyor hatta geceleri uyuyamıyor bile oldu, bu yüzden ailesi onu Jining Tıp Fakültesi Bağlı Hastanesi'ne götürdü ve doktorlar ona rabdomiyoliz teşhisi koydular.
Rabdomiyoliz, genellikle kısa bir süre boyunca yüksek yoğunluklu egzersizden kaynaklanan yaşamı tehdit eden bir durumdur. İskelet kaslarının hızla parçalanmasına neden olur ve tedavi edilmezse karaciğeri ve böbrekleri etkileyebilir. Çocuğun durumunda, durum çok sayıda çömelme nedeniyle oluşmuştu. Durumu o kadar ciddiydi ki doktor onu hemen bir tekerlekli sandalyeye yerleştirdi.
Jining Tıp Fakültesi Bağlı Hastanesinde 13 günlük tedaviden sonra genç taburcu edildi, ancak hiçbir zaman tam olarak iyileşmedi. Şimdi 14 yaşında olan isimsiz çocuk hala normal bir hayat yaşayamıyor ve büyük ihtimalle hiçbir zaman ciddi fiziksel aktivitelerde bulunamayacak. Bacak kasları artık köreldi ve karaciğer ve böbrek hasarı yaşadı.