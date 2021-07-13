Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi merak konusu oldu. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından son zamanlarda ALES başvuru tarihleri ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES 2 sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM'den açıklama...