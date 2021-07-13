Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi merak konusu oldu. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından son zamanlarda ALES başvuru tarihleri ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES 2 sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM'den açıklama...
ALES başvuru tarihi ne zaman?
Bir yıl içinde iki defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ikincisi için adaylar tarafından heyecanlı başladı.
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru tarihleri merak konusu olurken
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi yayınlandı.
Bu kapsamda ALES'in ikinci sınavı bu yıl 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.
Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında başlayacağı açıklandı.
ALES SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES başvuru şartları arasında lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar yer alırken, bunun yanı sıra yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar yer alıyor.
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