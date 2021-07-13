HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES 2 sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM'den açıklama

ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES 2 sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM'den açıklama

13.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik kariyer planlaması yapan adayların katılım sağlayacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lisans eğitimi düzeyindeki adayların başvuruda bulunabildiği ALES 2'nin başvuru tarihleri şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES 2 sınav tarihi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi merak konusu oldu. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından son zamanlarda ALES başvuru tarihleri ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES 2 sınav tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM'den açıklama...

ALES başvuru tarihi ne zaman?

Bir yıl içinde iki defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ikincisi için adaylar tarafından heyecanlı başladı.
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru tarihleri merak konusu olurken ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi yayınlandı.
Bu kapsamda ALES'in ikinci sınavı bu yıl 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.
Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında başlayacağı açıklandı.

ALES SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES başvuru şartları arasında lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar yer alırken, bunun yanı sıra yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar yer alıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

"Can dostların" Bursa'daki konaklama otelinde yoğunluk yaşanıyor

"Can dostların" Bursa'daki konaklama otelinde yoğunluk yaşanıyor

Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı

Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs dere yatağına devrildi: 13 yaralı

"Süper kahraman" filmine dolandırıcıların ilgisi arttı

"Süper kahraman" filmine dolandırıcıların ilgisi arttı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.