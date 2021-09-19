ALES zor muydu, kolay mıydı? 2021 ALES sınavı yorumları...

Merakla düzenlenmesi beklenen 2021 yılı ALES sınavı bugün gerçekleşti. Adaylar sınav sorularının zorluğu hakkındaki yorumları araştırmaya başladı. Peki ALES zor muydu, kolay mıydı?

ALES ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

2021 yılı ALES sınavı, ÖSYM tarafından bugün düzenlendi. Sınava katılan adaylara 100 sorudan oluşan sözel ve sayısal testler için toplamda 150 dakika süre verildi.

Sınavda bulunan soruların zorluğu ve kolaylığı ise sosyal medyada gündem haline geldi.

TÜRKÇE PARAGRAF ZORLADI Sınavda özellikle sözel sorularının zorluğundan bahsedilirken Türkçe paragraf sorularının zorluğu da dikkat çekti.

Aynı şekilde adaylar tarafından mantık sorularının da zor olduğu ve matematik için süre yetmediği gibi kimi yorumlar yapıldı.