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ALES zor muydu, kolay mıydı? 2021 ALES sınavı yorumları...

19.09.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında ikincisi düzenlenen ALES sınavı sonrası, adaylar sınav sorularının zorluğu hakkındaki yorumları merak ediyor. ALES sınavında yer alan bazı sorular sınav sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki ALES zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 ALES sınavı yorumları...

Merakla düzenlenmesi beklenen 2021 yılı ALES sınavı bugün gerçekleşti. Adaylar sınav sorularının zorluğu hakkındaki yorumları araştırmaya başladı. Peki ALES zor muydu, kolay mıydı?

ALES ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

2021 yılı ALES sınavı, ÖSYM tarafından bugün düzenlendi. Sınava katılan adaylara 100 sorudan oluşan sözel ve sayısal testler için toplamda 150 dakika süre verildi.
Sınavda bulunan soruların zorluğu ve kolaylığı ise sosyal medyada gündem haline geldi.

TÜRKÇE PARAGRAF ZORLADI

TÜRKÇE PARAGRAF ZORLADI
Sınavda özellikle sözel sorularının zorluğundan bahsedilirken Türkçe paragraf sorularının zorluğu da dikkat çekti.
Aynı şekilde adaylar tarafından mantık sorularının da zor olduğu ve matematik için süre yetmediği gibi kimi yorumlar yapıldı.
Sınav sonrası en çok konuşulan sorular arasında ise vagon ve Gaslight soruları yer aldı.
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sınav ALES

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