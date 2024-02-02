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Alper Gezeravcı ve beraberindeki 2 astronottan kan, tükürük ve idrar örnekleri alınacak! Tedavi yöntemleri için kullanılacak

02.02.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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Ankara Üniversitesi, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 2 astronottan alınan ve alınacak kan, tükürük ve idrar örnekleri üzerinde yapacağı analizlerle uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkaracak. Proje yöneticisi Prof. Dr. Emine Emregül, araştırma sonuçlarının mevcut astronot hastalıkların tedavisi ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki İtalyan ile İsveçli astronotlardan uzaya gitmeden önce kan, tükürük ve idrar örnekleri alındı. Astronotlar dünyaya döndükten sonra da yine aynı örnekler alınacak. Örnekleri üzerinde yapılacak 'Metabolom' deneyi ile uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkileri ortaya çıkarılacak. Elde edilecek veriler ışığında, astronotların sağlığına yönelik olası risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ASTRONOTLARDAN ALINAN ÖRNEKLER, TEDAVİ YÖNTEMLERİ İÇİN KULLANILACAK

Proje yöneticisi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Emregül, bir Türk astronotun uzay uçuşuna gideceğini duyduklarında çok heyecanlandıklarını belirtti.

'ASTRONOT SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ'

'ASTRONOT SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ'

Prof. Dr. Emregül, "Ve tabi ki biz de bir proje yazdık. Bu projemizde de daha çok astronot sağlığına yönelik çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Uzay, bir insanın karşılaşabileceği en ağır koşullardan biridir. Astronotlarımız maalesef düşük yer çekimi, yüksek uzay radyasyonu, beslenme sorunundaki değişiklikler, uykusuzluk, hiperoksi gibi birçok çevresel strese maruz kalmaktadır. Bu maruziyetin sonucunda da astronotlarımızın metabolizmalarında patolojik nedenler ortaya çıkmaktadır. Yani fizyolojilerinde değişiklik olmaktadır. Bu çalışma ile biyokimyasal ya da genler düzeyinde çok farklı sonuçlar bulacağımızı düşünüyoruz. Ve astronotlarımız Türkiye'ye döndüklerinde zaten kanlarından, tükürüklerinden metabolomlarını yaparak biz bunları çok rahatlıkla, ileri tekniklere bağlı olarak da çalışmalarımızı detaylandıracağız" dedi.

Prof. Dr. Emregül, araştırma sonuçlarının mevcut astronot hastalıkların tedavisi ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

"BU DA TARAFIMIZCA İLK KEZ YAPILACAK"

"BU DA TARAFIMIZCA İLK KEZ YAPILACAK"

Prof. Dr. Emregül, "İlk kez milli omik veri seti (Bütün içerisindeki parçaların analizi ve veri seti oluşturulması) tarafımızca yapılacaktır. Uzay görevlerinde kişisel farklılıklar yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu kişisel farklılıkları daha iyi hale getirebilmek için bizler karşı önlem paketlerimizi oluşturacağız. Bu da tarafımızca ilk kez yapılacak" ifadelerini kullandı.

Proje üyelerinden Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı doktora öğrencisi Oğuzhan Durmaz ise ekiplerinde kalp cerrahı, uzman diş hekimi, eczacı ve biyokimya uzmanlarının yer aldığını kaydetti.

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tedavi alper gezeravcı
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