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  4. Altın günü düzenledi! 1.2 milyonluk altını tek bir iz bırakmadan çaldı: Hepsini eksiksiz verince de serbest bırakıldı

Altın günü düzenledi! 1.2 milyonluk altını tek bir iz bırakmadan çaldı: Hepsini eksiksiz verince de serbest bırakıldı

27.01.2024 09:34 | Son Güncelleme:
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Denizli'de bir kadının hırsızlığı duyanlara pes dedirtti. Altın günü düzenleyen kadın kendi altınlarını göstererek önce güven kazandı sonra arkadaşlarının altınlarının yerini öğrendi. Mesai saatleri içinde gizlice arkadaşlarının ev anahtarını alan kurnaz hırsız toplamda 1.2 milyonluk altın çaldı. Dedektiflerin devreye girdiği olayda kadının planı deşifre edildi. 2 arkadaşına da paralarını eksiksiz veren hırsız serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Denizli’de izin alıp aynı iş yerinde çalışan arkadaşlarının evini soyan kadının sinsi planı, akıllara durgunluk verdi. Altın günü düzenleyip evlerde tespit yapan kadının, mesaideki arkadaşlarının anahtarlarını kopyalayarak, 1.2 milyonluk altını iz bırakmadan çaldığı ortaya çıktı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DEDEKTİFLER DEVREYE GİRDİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde 2 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayını aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Mehmet K. ve eşinin 10 yıllık birikimleri olan 700 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan ancak evde hırsızlık olayına ilişkin hiç bir iz bırakmayan şüphelinin yakalanması için jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından titiz bir operasyon yürütüldü. JASAT dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışması sonucu, hırsızlık olayını S.A. adlı kadının yaptığı tespit edildi.

2022'DE DE ÇALMIŞ

2022'DE DE ÇALMIŞ

“Altın Günü” adı verilen operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, Mehmet K.’nın evinden çalınan 700 bin liralık altının yanı sıra aynı mahallede 2022 yılında yaşanan ve yine Mehmet K. ile aynı iş yerinde çalışan mağdurun çalınan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları da ele geçirildi.

SİNSİ PLAN

SİNSİ PLAN

Aynı iş yerinde çalıştığı iki arkadaşına tuzak kurarak, altınlarını çalan şüphelinin akıllara durgunluk veren planı hayrete düşürdü. Gözaltına alınan S.A.’nın aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları mağdurları altın günü düzenleyerek evine davet ettiği, kendi altınlarını gösterdiği ve kendisinin de iadeyi ziyarete gittiği evlerde iş arkadaşlarının altınlarına bakıp yer tespiti yaptığı belirlendi.

NEREDEN ÇALACAĞINI BİLİYORDU

NEREDEN ÇALACAĞINI BİLİYORDU

İş yerinde çalıştığı esnada mağdurların çantalarından habersizce ev anahtarını alan S.A.’nın aynı gün içerisinde anahtarların kopyasını yaptırarak tekrar çantalarına bıraktığı, farklı günlerde ise iş yerinden birkaç saat izin alarak tespit yaptığı evlere giderek altınlarını çaldığı ortaya çıktı. Çaldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bir bölümünü evinde gizleyen S.A.’nın kapıları zorlamadığı ve evleri daha önceden bildiği için hırsızlık olayında şüphe bırakmadığı anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli kadın S.A., mağdurların zararlarını karşılaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dedektif Hırsız Denizli Altın
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