Altın günü düzenledi! 1.2 milyonluk altını tek bir iz bırakmadan çaldı: Hepsini eksiksiz verince de serbest bırakıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde 2 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayını aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Mehmet K. ve eşinin 10 yıllık birikimleri olan 700 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan ancak evde hırsızlık olayına ilişkin hiç bir iz bırakmayan şüphelinin yakalanması için jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından titiz bir operasyon yürütüldü. JASAT dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışması sonucu, hırsızlık olayını S.A. adlı kadının yaptığı tespit edildi.