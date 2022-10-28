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Altın orana göre güzelliği kusursuz olan 10 kadın! Altın oran nedir?

28.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğin göreceli bir kavram olduğu bilinse de matematiksel olarak da belirli standartları bulunmaktadır. Belirli ölçüler içerisinde kalan yüzler altın orana uygundur. Bu yüzler birçok insan tarafından beğenilmektedir. Altın orana göre güzelliği kusursuz olan 10 ünlü kadın belirlendi.

Altın oran belirli ölçülere göre bulunmuş güzelliğin formülüdür. Eski zamanlardan beri mimari ve sanatta da sıklıkla kullanılan altın oran ideal insan formu için de geçerli görülmektedir. Vücudun ve yüzün oranları 1.618'e eşit olduğunda mükemmel insan ortaya çıkar. Ancak altın orandan uzak olan yüzlerin de oldukça dikkat çekici duruşları bulunmaktadır.

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Modern bilim adamları, kimin güzelliğinin mükemmele en yakın olduğunu belirlemek için ünlülerin yüzlerini analiz etmek için kullanıyor. İngiliz bir cerrah, en güzel kadın yıldızların boyutlarını keşfetmek için Altın Oran'ı kullandı. İşte altın oranı en yüksek kadınlar...

ALTIN ORANI EN YÜKSEK KADINLAR

HoYeon Jung

HoYeon Jung
%89.63

Deepika Padukone

Deepika Padukone
%91,22

Kim Kardashian

Kim Kardashian
%91.28

Jourdan Dunn

Jourdan Dunn
%91,39

Taylor Swift

Taylor Swift
%91.64
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