Aman dikkat kalıcı hasar bırakabiliyor! Soğuk havalarda ortaya çıkıyor... “Başvurularda artış söz konusu”

"HASTAMIZ CAM AÇIK BİR YOLCULUK SONRASI YÜZ FELCİ TABLOSUYLA BAŞVURMUŞTU"

Erken tanının önemi ve yüz felci durumlarında tedaviye yönelik bilgi veren Uzm. Dr. Oktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne kadar erken tanı konup tedaviye başlanırsa düzelme oranı da o kadar yüksek oluyor. Bu tip hastaların muayenesinin iyi bir şekilde yapılması mutlaka gerekli, altta yatan bir enfeksiyon var mı bunun araştırılması lazım çünkü bunlar tedavi seçeneklerini etkileyen durumlar. Tedavide kortizonlu ilaçlar veriyoruz ama altta yatan bir enfeksiyon varsa mutlaka tedavi edilmesi lazım. Bir süre önce gelen hastamız bir taksi şoförüydü; tam bu hava değişikliği olduğu dönemde sigara da içen bir hasta olduğu için cam açık bir yolculuk sonrası yüz felci tablosuyla bize başvurmuştu. Erken dönemde geldiği için tedavisine başladık. Kontrole geldiğinde büyük oranda bir iyileşme söz konusuydu. Çok rüzgarlı havalarda belki kulak, ağız, burun çevresine atkı, bere olur, bu tip örtülerle kapatmak iyi olabilir. İş hayatı çok önemli, bahsettiğim hasta bir şofördü, soğuk havalarda çok rüzgarda kalmamaya özen göstermek gerekebilir. Kortizonlu ilaçlar ilk tedavi seçeneğimiz, bu ilaçları kullanırken göz kapatamadığı için hastalar göz kapama pedleriyle gözünü koruması lazım yoksa kuru göz, gözde batma, yanma gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor.