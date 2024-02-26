Ankara'da fırtınada feci ölüm: Uçan çatı, sonu oldu! Görüntüler dehşete düşürdü, "Eli cebinde olmasa" sözleri çileden çıkarttı

"HAZIRLIKSIZDI"

Y.T., daha önce kiremitle kaplı olan çatıyı daha sağlam olması için kaplama malzemesi ile yenilettiğini, olaydan önce çatıyla ilgili bir şikayet almadığını, suçsuz olduğunu ve olayda bir sorumluluğu olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti. Avukatı ise güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Mustafa Karaoğlu'nun sağ elinin cebinde olduğunu söyleyerek, "Sol eli ile de sol tarafından siper ettiğinden dolayı uçan malzemeleri görmemiştir. Bunun üzerine hazırlıksız bir şekilde çarpan parçalar nedeniyle yere düşmüştür. Yine sağ elinin cebinde olması nedeniyle kendini koruyamamıştır.