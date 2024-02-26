Ankara'da fırtınada feci ölüm: Uçan çatı, sonu oldu! Görüntüler dehşete düşürdü, "Eli cebinde olmasa" sözleri çileden çıkarttı

Görenlerin yüreğini sızlatan bir biçimde hayatını kaybeden fabrika işçisi Mustafa Karaoğlu'nun eşi, mahkemede avukatın yaptığı savunmaya tepkili. Sanığın avukatı, Karaoğlu için "Sağ eli cebinde olduğu için kendisini koruyamamıştır" dedi. Avukat ayrıca Karaoğlu'nun uçan çatı parçalarına hazırlıksız yakalandığını, kendini koruyabilseydi hayatta kalabileceğini savundu. Karaoğlu'nun eşinin şimdi o görüntülerde canını zor kurtaran diğer insanlarla ilgili bir talebi var.
Pursaklar Sanayi Sitesi'nde geçen yıl 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Y. T.'nin sahibi olduğu elektrik ve ev cihazları üretimi yapılan iş yerinin bulunduğu binanın çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan kaplama parçaları, işten çıkıp servise doğru yürüyen cam balkon imalatı işçisi Mustafa Karaoğlu'nun üzerine düştü.
Karaoğlu'nun arkasındaki 3 kişi de son anda kurtuldu. Sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, 4 gün süren yaşam mücadelesinden sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işletmenin önünden yürüyen Karaoğlu'nun üzerine çatıdan kopan parçaların düşmesi ile yoldaki diğer kişilerin kaçması yer aldı.
Karaoğlu'nun ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma sonunda bina sahibi Y. T. hakkında Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Y.T., 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.
Y.T., daha önce kiremitle kaplı olan çatıyı daha sağlam olması için kaplama malzemesi ile yenilettiğini, olaydan önce çatıyla ilgili bir şikayet almadığını, suçsuz olduğunu ve olayda bir sorumluluğu olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti. Avukatı ise güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Mustafa Karaoğlu'nun sağ elinin cebinde olduğunu söyleyerek, "Sol eli ile de sol tarafından siper ettiğinden dolayı uçan malzemeleri görmemiştir. Bunun üzerine hazırlıksız bir şekilde çarpan parçalar nedeniyle yere düşmüştür. Yine sağ elinin cebinde olması nedeniyle kendini koruyamamıştır.
Vefat eden Karaoğlu aslında görebilseydi ya da servis aracı daha yakın bir noktada olabilseydi ya da sağ eli ile kendini koruyabilseydi; bu şekilde bir yaralanmanın söz konusu olmayacağını düşünüyoruz" dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.