Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuza bu kelimeyi söylerken bir kez daha düşünün

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamada, Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneğiyle düzenlenen "çocuklar, eğitim ve geleceğe yolculuk" ana temalı "Duygusal Farkındalık Sempozyumu" yapıldı. Alanında çok sayıda uzmanın katılım sağladığı sempozyumda, ABD'nin ünlü psikanalistleri "Duygusal Kas Tekniği" kurucuları Psikolog Kerry Kelly Novick ve Jack Novick de "Duygusal Kas ve Duygusal Farkındalık" başlıklı konuşmalarıyla yer aldı. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışını, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Özel Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖYEMER) Müdürü Halide İncekara, Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği (PAVED) Yönetim Kurulu Başkanı Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu ile Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan gerçekleştirdi.