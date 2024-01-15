Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuza bu kelimeyi söylerken bir kez daha düşünün

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamada, Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneğiyle düzenlenen "çocuklar, eğitim ve geleceğe yolculuk" ana temalı "Duygusal Farkındalık Sempozyumu" yapıldı. Alanında çok sayıda uzmanın katılım sağladığı sempozyumda, ABD'nin ünlü psikanalistleri "Duygusal Kas Tekniği" kurucuları Psikolog Kerry Kelly Novick ve Jack Novick de "Duygusal Kas ve Duygusal Farkındalık" başlıklı konuşmalarıyla yer aldı. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışını, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Özel Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖYEMER) Müdürü Halide İncekara, Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği (PAVED) Yönetim Kurulu Başkanı Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu ile Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan gerçekleştirdi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ruh sağlığında hastalanmadan önce önlem alınması gerektiğini, hasta olduktan sonra yapılanların maliyetinin yüksek olduğunu dile getirerek, gençlere "Yaşam stratejinizin merkezine sadece kendi çıkarınızı almayın, ülkenin, ailenin, toplumun çıkarını alın." tavsiyesinde bulundu.
Sempozyumda ele alınan duygusal kas çalışmasına da işaret eden Prof. Dr. Tarhan, bu çalışmanın psikoanaliz ekolünden ilham alınarak yapıldığını belirtti. Psikoanalizin günümüzdeki yeni alanının "nöropsikoanaliz" olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tarhan, psikoanalizin biyolojik kanıtlarını ortaya çıkaran bir çalışma olduğunu da bildirdi.
Duygusal kas çalışmalarında "kas"ın metafor olarak kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Tarhan, fizik tedavide vücuttaki kasların kuvvetlendirilmesi gibi, beyinde var olan ağların çalıştırılması gerektiğini anlattı.
Prof. Dr. Tarhan, empati yapmasını istemedikçe bir çocuğun ahlaklı olmayı öğrenemediğini belirterek, haz ile doyumu ertelemenin ve duygu eğitiminin önemli olduğunu vurguladı. Çocukların 1 yaşında yürüyebildiğini, 15 yaşında da iyiyi, kötüyü ayırt edebildiğini belirten Prof. Dr. Tarhan, "İnsan yavrusu psikolojik olarak 'prematüre' doğuyor. Prematüre doğduğu için her şeyi hayattan öğreniyor." ifadelerini kullandı.
Çocukların bilgilerinin yüzde 50'den fazlasını 0-3 yaş arasında öğrendiğini kaydeden Tarhan, kişilerin olgunlaştıkça duygu ve mantık arasında denge sağladığından bahsetti. Duyguların "arabanın motoru", mantığın da "arabanın direksiyonu" gibi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarhan, akıl ve kalp dengesinin önemini vurguladı.