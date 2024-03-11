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  4. Anne ve kızına bıçakla saldırdı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Anne ve kızına bıçakla saldırdı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

11.03.2024 17:03
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İzmir'in Konak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 20 yaşındaki genç kızın öldüğü, annesinin ise ağır yaralandığı bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü oraya çıktı. Görüntüde, katil zanlısının anne-kıza yaklaşık 1 dakika boyunca bıçakla saldırdığı görülüyor. İşte o görüntüler ve kan donduran olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y.Y. tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne-kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada kendini de suç aleti bıçakla yaralayan Y.Y. kıskıvrak yakalandı.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır
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ANNE VE KIZINA BIÇAKLI SALDIRI

KIZI ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

KIZI ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KATİL ZANLISI DEVLET MEMURU ÇIKTI

KATİL ZANLISI DEVLET MEMURU ÇIKTI

Alkan'ın cenazesi; baba Rıza Alkan, aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla 9 Mart’ta, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde defnedildi, bir devlet hastanesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Y.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAKLAŞIK 1 DAKİKA BOYUNCA SALDIRMIŞ

YAKLAŞIK 1 DAKİKA BOYUNCA SALDIRMIŞ

Öte yandan, yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, katil zanlısının yaklaşık 1 dakika boyunca anne ve kızına bıçakla saldırdığı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir bıçaklı saldırı
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