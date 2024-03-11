Anne ve kızına bıçakla saldırdı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y.Y. tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne-kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada kendini de suç aleti bıçakla yaralayan Y.Y. kıskıvrak yakalandı.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır