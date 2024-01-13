Anneleri 2 kız kardeşi mutfakta ölü bulmuştu! Yetkili firmadan açıklama geldi 'Bilgimiz dışında doğal gaz kullanımına başlanmış'

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

İki kız kardeşin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürerken, yetkili doğal gaz dağıtım firması Aksa Manisa Doğalgaz'dan açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "12 Ocak Cuma günü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşen, muhtelif mecralarda yer alan ve adli soruşturma sürecinin henüz devam ettiği olayda, birkaç gün önce yerleştikleri konutta ikamet eden iki vatandaşımızın doğal gaz kombi bacasının bağlantısının doğru yapılmaması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan olaya yönelik olarak yapılan ihbar sonucu acil müdahale ekiplerimiz bölgeye çok kısa sürede intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve/veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğal gaz kullanımına başlandığı belirlenmiştir. Ayrıca buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı, ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır" denildi.