Annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen adamı evde gördü! 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk önce bıçakladı, sonra arabasını yaktı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu H.J., eve geldiğinde N.E.'nin evde olduğunu gördü. H.J.'nin tepki göstermesi üzerine annesi R.A. ile N.E. evden kaçtı.
H.J, sokakta da devam eden tartışma sırasında N.E'yi bıçakla yaraladı.
Bu sırada çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
N.E. olay yerinden kaçtı.
Öfkesine hakim olamayan H.J., N.E.'ye ait otomobili önce taşladı. Ardından da ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.