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  4. Annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen adamı evde gördü! 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk önce bıçakladı, sonra arabasını yaktı

Annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen adamı evde gördü! 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk önce bıçakladı, sonra arabasını yaktı

28.02.2024 17:57
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Beylikdüzü'nde 14 yaşındaki yabancı uyruklu H.J., annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen N.E.'nin otomobilini yaktı. Tartışma sırasında N.E.'yi bıçakla yaraladığı da öğrenilen H.J. olayın ardından H.J. gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu H.J., eve geldiğinde N.E.'nin evde olduğunu gördü. H.J.'nin tepki göstermesi üzerine annesi R.A. ile N.E. evden kaçtı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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BEYLİKDÜZÜ'NDE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLADIĞI ADAMIN ARABASINI YAKTI

H.J, sokakta da devam eden tartışma sırasında N.E'yi bıçakla yaraladı.

Bu sırada çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

N.E. olay yerinden kaçtı.

Öfkesine hakim olamayan H.J., N.E.'ye ait otomobili önce taşladı. Ardından da ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Beylikdüzü
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