Annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen adamı evde gördü! 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk önce bıçakladı, sonra arabasını yaktı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu H.J., eve geldiğinde N.E.'nin evde olduğunu gördü. H.J.'nin tepki göstermesi üzerine annesi R.A. ile N.E. evden kaçtı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

