Antalya'da akılalmaz olay! 5 el ateş ederek katletti... 'Bu Şahin'i vurdum, ötekini de vuracağım'

Akıllara durgunluk veren olay, 15 Eylül gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol’a ait mermer dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahin Oturmak (42) ile Osman A. (50), 200 TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Osman A., kendi çalıştığı ve arada sırada da Şahin Oturmak geldiği işyerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı.

“BU ŞAHİN’İ VURDUM, ÖTEKİ ŞAHİN’İ DE VURACAĞIM”

Köpeğin sahibi Mithat Erol, “Şahin’i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin’di. Bu Şahin’i vurdum, öteki Şahin’i de vuracağım’ deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar bu kişiden şikayetçiyim. Ha beni vurmuş, ha köpeğimi” dedi.

