HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Antalya'da hortum paniği! Tarım alanları zarar gördü, güneş paneli düştü; Çocuk yaralandı

Antalya'da hortum paniği! Tarım alanları zarar gördü, güneş paneli düştü; Çocuk yaralandı

05.03.2024 20:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum tarım alanlarına zarar verdi, evlerin güneş panellerini yerinden söktü. Bir aracın üzerine düşen güneş paneli sebebiyle araçta bulunan bir çocuk hafif yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, birçok araç suda mahsur kaldı. Araçların yanı sıra iş çıkışı yağışa yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

Kumluca ilçesinin Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi, Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum ve fırtına tarım alanları ve kurum binalarına zarar verdi.

Hortum sebebiyle Merkez Mahallesi'nde üzerine güneş paneli düşen otomobil içerisinde bulunan Muhammed Ali C. (16) isimli çocuk yaralandı.

BACAĞI KIRILDI!

BACAĞI KIRILDI!

Bacağı kırılan Muhammet Ali C. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Hortum sebebiyle seralar zarar gördü.

Hortum sebebiyle seralar zarar gördü. Elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sebebiyle ilçenin bazı bölümlerine elektrik verilemedi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ!

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ!

Hortumun merkez mahallesinde seraları yerinden söktüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Kumluca Hortum
En Çok Okunan Haberler
Instagram ve Facebook çökmüştü! Sorun giderildi

Instagram ve Facebook çökmüştü! Sorun giderildi

Derbideki VAR kayıtları açıklandı!

Derbideki VAR kayıtları açıklandı!

Elazığ'da fuhuş operasyonu! AK Partili belediye başkanı tutuklandı

Elazığ'da fuhuş operasyonu! AK Partili belediye başkanı tutuklandı

İstanbul ve çevre iller de sallanmıştı! Prof. Dr. Özden 'Depremden hemen sonra' diyerek 'enteresan' detayı açıkladı

İstanbul ve çevre iller de sallanmıştı! Prof. Dr. Özden 'Depremden hemen sonra' diyerek 'enteresan' detayı açıkladı

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Allah'tan başka bir şey okumadı

Allah'tan başka bir şey okumadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.