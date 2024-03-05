Antalya'da hortum paniği! Tarım alanları zarar gördü, güneş paneli düştü; Çocuk yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, birçok araç suda mahsur kaldı. Araçların yanı sıra iş çıkışı yağışa yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
Kumluca ilçesinin Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi, Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum ve fırtına tarım alanları ve kurum binalarına zarar verdi.
Hortum sebebiyle Merkez Mahallesi'nde üzerine güneş paneli düşen otomobil içerisinde bulunan Muhammed Ali C. (16) isimli çocuk yaralandı.
Bacağı kırılan Muhammet Ali C. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Hortum sebebiyle seralar zarar gördü.
Hortum sebebiyle seralar zarar gördü. Elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sebebiyle ilçenin bazı bölümlerine elektrik verilemedi.
Hortumun merkez mahallesinde seraları yerinden söktüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.