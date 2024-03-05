Antalya'da hortum paniği! Tarım alanları zarar gördü, güneş paneli düştü; Çocuk yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, birçok araç suda mahsur kaldı. Araçların yanı sıra iş çıkışı yağışa yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

