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  4. Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

12.09.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kamerasına yansıyan kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Belek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde gelen ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada Alparslan Türkeş Canbolat (25), Fikri A, Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı. Ağır yaralı Canbolat, arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü, diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Canbolat, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler O.A, V.E, E.Ç, E.D. ve O.Ö'yü gözaltına aldı. Yaralılar Fikri A, Hüseyin S. ve Şeref Can G'nin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Kavgada kullanılan pompalı tüfek ve tabancaya el koyan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı kavga akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde istasyonda araçlardan inen grup ile yolda duran araçtakilerin birbirlerine ateş açtıkları, daha sonra polisin olaya müdahalesi ile yaralıların hastaneye götürülmesi yer alıyor.

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

- Güvenlik kamerasına yansıyan kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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cinayet Serik Belek Silahlı çatışma silahlı kavga

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