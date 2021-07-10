AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor? Kayıtlar ne zaman, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF öğrenci merakla AÖF yaz okulu hakkındaki detayları merak ediliyor. Dönem içerisinde derslerden geçememiş öğrenciler AÖF kayıtlarını takip ederken, sınavların ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF yaz okulu tarihleri ve sınavların başlangıç-bitiş tarihleri Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak edilmeye başlandı.

AÖF yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecektir. Söz konusu kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00'de ise kayıt işlemleri sona erdi.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacaktır, bu sebeple ders seçmeden öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimleri ise "aof.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden bulunan Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Yapılacak ders seçimleri üç aşamadan oluşmakta: -İlk aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısı üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmekte. - İkinci aşamada ders seçimi yapmalı ve yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirlemelisiniz. -Son ve üçüncü aşamada ise sizden yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir. Onaylamadığınız takdirde, yaptığınız seçimler geçersiz sayılacaktır.