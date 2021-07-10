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AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor? Kayıtlar ne zaman, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

10.07.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yani Açıköğretim öğrencilerinin beklediği yaz okulu hakkındaki detaylar merak ediliyor. "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?", "AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?" soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dönem içerisinde derslerden geçememiş öğrencilerin araştırdığı AÖF yaz okulu sınav tarihleri de belli oldu. Peki AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

AÖF öğrenci merakla AÖF yaz okulu hakkındaki detayları merak ediliyor. Dönem içerisinde derslerden geçememiş öğrenciler AÖF kayıtlarını takip ederken, sınavların ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF yaz okulu tarihleri ve sınavların başlangıç-bitiş tarihleri Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak edilmeye başlandı.
AÖF yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecektir. Söz konusu kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00'de ise kayıt işlemleri sona erdi.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacaktır, bu sebeple ders seçmeden öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimleri ise "aof.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden bulunan Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Yapılacak ders seçimleri üç aşamadan oluşmakta: -İlk aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısı üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmekte. - İkinci aşamada ders seçimi yapmalı ve yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirlemelisiniz. -Son ve üçüncü aşamada ise sizden yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir. Onaylamadığınız takdirde, yaptığınız seçimler geçersiz sayılacaktır.
Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin ise, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacak ve yapacağı ödeme bilgileri buna göre oluşturulacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
sınav
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