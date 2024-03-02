Arabanın tavanında gidiyordu! Kötü bitti... Hastaneye kaldırıldı

Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, T.Ç. adlı genç, arkadaşı M.T.’nin kullandığı otomobilin tavanına çıktı.
T.Ç., hareket halindeki otomobilin üzerinde bir süre seyahat etti.
Ardından T.Ç. otomobil dönüş yaptığı sırada araçtan düştü.
Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gencin tavanda seyahat ettiği ve düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. (İHA)