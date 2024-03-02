HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arabanın tavanında gidiyordu! Kötü bitti... Hastaneye kaldırıldı

Arabanın tavanında gidiyordu! Kötü bitti... Hastaneye kaldırıldı

02.03.2024 16:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

OTOMOBİLİN TAVANINDAKİ YOLCULUK KÖTÜ BİTTİ

Edinilen bilgilere göre, T.Ç. adlı genç, arkadaşı M.T.’nin kullandığı otomobilin tavanına çıktı.

T.Ç., hareket halindeki otomobilin üzerinde bir süre seyahat etti.

Ardından T.Ç. otomobil dönüş yaptığı sırada araçtan düştü.

Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Gencin tavanda seyahat ettiği ve düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çorum Otomobil
En Çok Okunan Haberler
Otomobilin içinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilin içinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Özgür Özel'den tartışma yaratacak çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Murat Kurum'u adaylıktan çek

Özgür Özel'den tartışma yaratacak çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Murat Kurum'u adaylıktan çek

Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti: ‘Çok öfkelendim’

Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti: ‘Çok öfkelendim’

Cenazesi tam yakılacakken Hakan Fidan devreye girdi

Cenazesi tam yakılacakken Hakan Fidan devreye girdi

Araba almak isteyene 0 faizli kredi!

Araba almak isteyene 0 faizli kredi!

Bodrum'da olaylı maç! Arda Turan’a yabancı madde atıldı

Bodrum'da olaylı maç! Arda Turan’a yabancı madde atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.