Arabanızın, evinizin camlarını yıkamayın! Türkiye'ye dün gece giriş yaptı: İstanbul'a çamur yağmuru geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ise; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.