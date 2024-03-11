Arabanızın, evinizin camlarını yıkamayın! Türkiye'ye dün gece giriş yaptı: İstanbul'a çamur yağmuru geliyor

Arabasını yıkamayı, camları silmeyi düşünen İstanbulluları yarın büyük ve kötü bir sürpriz karşılayabilir. Dün gece ülkemize giriş yapan Afrika toz kütlesinin animasyonu paylaşıldı.
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan dün gece saatlerinde yapılan paylaşımlarda İstanbul'da salı günü çamur yağmuru beklendiği kaydedildi ve "Camlarda çamur izleri çok net görülebilecek" dendi.
Ayrıca Afrika toz kütlesinin hareketini gösterdiği ifade edilen toz animasyonu da paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ise; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.