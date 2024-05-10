Arıcılıkla başladı, ürünlerinden içecek yaptı! Kilometrelerce yol geliyorlar... 'Masa sandalye yetmemeye başladı'

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşarken komşusundan görerek arı yetiştiriciliğine başlayan 33 yaşındaki Çiçek Aslan, daha sonra yerleştiği İzmir'in Bornova ilçesinde boş kovanlar olduğunu öğrenerek arıcılığı meslek edindi.
Ülke genelinden aldığı siparişlerle üretimini artıran Aslan, arı ürünlerinden elde ettiği karışımlara da ilginin arttığını gözlemledi.
Ürünlerinin satışını yapmak üzere bir iş yeri açmak üzere yola çıkan Aslan, müşterilerinin talebiyle bu fikrini dönüştürerek kafeterya kurdu.
Kafede çay, kahve gibi ürünlerin yanında arı ürünlü karışımlardan oluşan içecekler sunan Aslan, arıcılığa ilgi duyan misafirlerini de ağırlıyor.
Çiçek Aslan, yaklaşık 15 yıldır gezgin arıcılık yaptığını, arılarını Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar ve İzmir'in değişik bölgelerine götürdüğünü söyledi.
Ürünlerini satmak üzere bir dükkan arayışına girdiğini, iş yerini ilk olarak şarküteri olarak kurduğu anlatan Aslan, "Türkiye genelinde çalıştığım için insanları ağırlayacak bir yerimin olması gerekiyordu. Bu yüzden dükkanı açtım. Tek başıma olduğum için şarküteri kısmına yetişemedim.