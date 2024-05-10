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    4. Arıcılıkla başladı, ürünlerinden içecek yaptı! Kilometrelerce yol geliyorlar... 'Masa sandalye yetmemeye başladı'

    Arıcılıkla başladı, ürünlerinden içecek yaptı! Kilometrelerce yol geliyorlar... 'Masa sandalye yetmemeye başladı'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.05.2024 11:40
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    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde arıcılıkla uğraşan kadın girişimci, açtığı kafede arı ürünlerinden elde ettiği içecek karışımlarıyla ilgi görüyor. Ballı polenli süt, atom gibi karışımlardan içmek için ilçe dışından da birçok kişiyi ağırlıyor.

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşarken komşusundan görerek arı yetiştiriciliğine başlayan 33 yaşındaki Çiçek Aslan, daha sonra yerleştiği İzmir'in Bornova ilçesinde boş kovanlar olduğunu öğrenerek arıcılığı meslek edindi.

    Vitrin

    Ülke genelinden aldığı siparişlerle üretimini artıran Aslan, arı ürünlerinden elde ettiği karışımlara da ilginin arttığını gözlemledi.

    Ürünlerinin satışını yapmak üzere bir iş yeri açmak üzere yola çıkan Aslan, müşterilerinin talebiyle bu fikrini dönüştürerek kafeterya kurdu.

    Kafede çay, kahve gibi ürünlerin yanında arı ürünlü karışımlardan oluşan içecekler sunan Aslan, arıcılığa ilgi duyan misafirlerini de ağırlıyor.

    "İNSANLARI AĞIRLAYACAK BİR YERİMİN OLMASI GEREKİYORDU"

    "İNSANLARI AĞIRLAYACAK BİR YERİMİN OLMASI GEREKİYORDU"

    Çiçek Aslan, yaklaşık 15 yıldır gezgin arıcılık yaptığını, arılarını Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar ve İzmir'in değişik bölgelerine götürdüğünü söyledi.

    Ürünlerini satmak üzere bir dükkan arayışına girdiğini, iş yerini ilk olarak şarküteri olarak kurduğu anlatan Aslan, "Türkiye genelinde çalıştığım için insanları ağırlayacak bir yerimin olması gerekiyordu. Bu yüzden dükkanı açtım. Tek başıma olduğum için şarküteri kısmına yetişemedim.

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