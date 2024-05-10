Arıcılıkla başladı, ürünlerinden içecek yaptı! Kilometrelerce yol geliyorlar... 'Masa sandalye yetmemeye başladı'

Ürünlerini satmak üzere bir dükkan arayışına girdiğini, iş yerini ilk olarak şarküteri olarak kurduğu anlatan Aslan, "Türkiye genelinde çalıştığım için insanları ağırlayacak bir yerimin olması gerekiyordu. Bu yüzden dükkanı açtım. Tek başıma olduğum için şarküteri kısmına yetişemedim.