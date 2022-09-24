HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? Kasım ayı askerlik yerleri!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? Kasım ayı askerlik yerleri!

24.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri, Kasım ayı celbine kısa bir zaman kala askere gidecek olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri eylül ayının sonuna yaklaşırken asker adaylarının gündeminde yer alıyor. Yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapan kişiler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi: 10 Kasım 2022

Er (2’nci Grup) sevk tarihi: 08 Aralık 2022

Er (3’üncü Grup) sevk tarihi: 05 Ocak 2023

MSB'DEN KASIM CELBİ SINIFLANDIRMA DUYURUSU

MSB'DEN KASIM CELBİ SINIFLANDIRMA DUYURUSU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
askerlik yerleri askerlik yerleri açıklandı mı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022 bedelli askerlik yerleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışına 6'lı masadan ilk yanıtlar

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışına 6'lı masadan ilk yanıtlar

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı

TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü!

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü!

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.