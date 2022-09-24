Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? Kasım ayı askerlik yerleri!

Askerlik yerleri eylül ayının sonuna yaklaşırken asker adaylarının gündeminde yer alıyor. Yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapan kişiler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde:



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi: 10 Kasım 2022



Er (2’nci Grup) sevk tarihi: 08 Aralık 2022



Er (3’üncü Grup) sevk tarihi: 05 Ocak 2023

MSB'DEN KASIM CELBİ SINIFLANDIRMA DUYURUSU Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.