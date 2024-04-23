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    4. Astrolog açıkladı: Evlendiğiniz gün evlilik kalitenizi etkiliyor! İşte günler ve anlamları

    Astrolog açıkladı: Evlendiğiniz gün evlilik kalitenizi etkiliyor! İşte günler ve anlamları

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.04.2024 09:11
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    İki kişinin romantik birlikteliğini resmi olarak bağlayan evlilik birçok kişinin hayali. Hayatın neredeyse her alanıyla yakından ilgilenen astrolojiye göre evlendiğiniz gün evliliğinizin kalitesini etkiliyor. Haftanın yedi gününün evliliğe dair farklı anlamları bulunuyor. Evlendiğiniz günün evliliğinizi nasıl etkileyeceğini merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

    Evlilik, iki kişinin duygusal, maddi ve sosyal açıdan bir araya gelerek bir aile oluşturması durumudur. Bazı evlilikler mutlu sonla biterken bazıları beklenildiği gibi gitmeyebiliyor. Astorlojiyle yakından ilgilenen kişiler hayatlarının en önemli olan evlilik tarihini astrolojiye göre seçebiliyor. Eğer yakın zamanda evlenecekseniz veya hali hazırda evliyseniz haftanın günü için açıklanan evlilik anlamlarını öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte Astrolog Güler'in açıkladığı evlilik günleri anlamları...

    Vitrin

    PAZARTESİ

    PAZARTESİ

    Ay günüdür. Pazartesi evlenenler genel olarak ailesine düşkün olurlar. Bu hem ebeveynlerle olan ailesi hem de çekirdek ailesi için geçerlidir. Duygusal bir birliktelik için uygun bir gündür. Sevdiğim beni beslesin ben onu besleyeyim diyorsan bugünü tercih edebilirsin.

    SALI

    SALI

    Mars gündür. Bugün evlenenlerin evlilik hayatında aksiyon eksik olmaz. Sürekli bir hareket etme enerjisi hakimdir. Hemen her şeyin çabuk olmasını isterler. Hemen bebek sahibi olmaya örneğin açıktırlar. Aynı zamanda kendilerini sürekli bir krizle uğraşırken bulabilirler. Cinsel temalar bu evlilikte ön plandadır. Bol bol macera ve yeni başlangıçlar olsun evliliğimde diyorsan bugünü tercih edebilirsin.

    ÇARŞAMBA

    ÇARŞAMBA

    Merkür günüdür. Bugün evlenenler iletişime açık bir ilişki içerisinde olabilirler. Çarşamba evlenenlerde her şeyde bir mantık arama, analiz etme özellikleri fazladır. Çocuk ve kardeşler hayatlarında ön planda olabilir. Evliliği ticari bir sözleşme gibi görebilirler. Evliliğimde sohbet, muhabbet eksik olmasın diyorsan bugünü tercih edebilirsin. Mekürün retroda olmaması da önemlidir.

    PERŞEMBE

    PERŞEMBE

    Jüpiter günüdür. Bugün evlenenlerde bolluk enerjisi hakim olur. Ahlaki değerlere çok önem verirler. Yabancı olan bir çok alanı deneyimleme potansiyelleri vardır. Din temaları evliliğinde baskındır. Bol çocuk sahibi olma potansiyelleri olabilir. Yurt dışında yaşayabilir ya da yurt dışı seyahati sürekli olabilir.

    CUMA

    CUMA

    Venüs günüdür. Aşk evliliği yapmak isteyenler için mükemmel bir gün olabilir. Hak, hukuk konuları evlilikte ön planda olabilir. Genel olarak dengeli bir evlilik yaşamın olabilir. Kötü tarafı iki tarafta konfor alanına düşkünse o zaman sıkıntı yaşanabilir. Çünkü kimse rahatından taviz vermek isteyebilir. Venüsün retroda olmaması tavsiye edilir.

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    evlilik Aşk Astroloji burçlar evlenmek Astrolog ilik
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