Astrolog açıkladı: Evlendiğiniz gün evlilik kalitenizi etkiliyor! İşte günler ve anlamları

PAZARTESİ

Ay günüdür. Pazartesi evlenenler genel olarak ailesine düşkün olurlar. Bu hem ebeveynlerle olan ailesi hem de çekirdek ailesi için geçerlidir. Duygusal bir birliktelik için uygun bir gündür. Sevdiğim beni beslesin ben onu besleyeyim diyorsan bugünü tercih edebilirsin.