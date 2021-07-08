Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını merak ediyor. "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "2021 ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtı arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...