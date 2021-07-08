Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını merak ediyor. "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "2021 ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtı arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?
Öğrencilerin merakla beklediği ATA AÖF sonuçlarına ilişkin Erzurum Atatürk Üniversitesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak geçtiğimiz ATA AÖF sınavı 4 Haziran'da yapılmış ve 10 Haziran'da açıklanmıştı.
Bu bilgiden yola çıkılarak bütünleme sınavının sonuçlarının 9 Temmuz'da açıklanacağı öngörülüyor.
ATA AÖF'ten sınav soruları ve cevaplarına ilişkin açıklama gelmişti. Söz konusu açıklamada sınav sorularının ve yanıtlarının LMS'ye yüklendiği bildirilmişti.
Açıklamaların devamında lms3.ataaof.edu.tr adresindeki sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularının görülebilir olduğu açıklanmıştı.
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