HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Atatürk büstüne alçak saldırı! "Siz puta mı tapıyorsunuz" diyerek baltayla vurdu

Atatürk büstüne alçak saldırı! "Siz puta mı tapıyorsunuz" diyerek baltayla vurdu

12.03.2024 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne bir saldırı daha gerçekleştirildi. Manisa Şehzadeler ilçesinde yaşayan Cumhur Ö. "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırarak baltayla büste zarar vermeye kalkıştı. Duyarlı mahalleli araya girerek polise habere verdi. Gözaltına alınan Cumhur Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Cumhur Ö., elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
Anasayfa

"SİZ PUTA MI TAPIYORSUNUZ?"

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Cumhur Ö. meydanda oturanlara "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı.

MAHALLELİ ARAYA GİRDİ

MAHALLELİ ARAYA GİRDİ

Mahalleli araya girip, Cumhur Ö.'nün elinden baltayı aldı. Durum polise bildirildi.

İhbarla gelen ekipler, Cumhur Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ZARAR VERMESİNİ ÖNLEDİK"

"ZARAR VERMESİNİ ÖNLEDİK"

Mahalle halkından Ali Şimşek, "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manisa atatürk atatürk büstü
En Çok Okunan Haberler
Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Herkes 'İstanbul depremi'nden korkarken Prof. Gökçeoğlu başka 5 ile dikkat çekti: Tamamı ciddi şekilde etkilenir

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi

Altın fiyatlarını doğrudan etkiledi!

Altın fiyatlarını doğrudan etkiledi!

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu…

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu…

Dünya bu sır ölümü konuşuyor! Uçaklarda hata var demişti, ifade vermeden öldürüldü

Dünya bu sır ölümü konuşuyor! Uçaklarda hata var demişti, ifade vermeden öldürüldü

"Gölge adam" olarak biliniyordu! Hamas'ı da endişelendirdi

"Gölge adam" olarak biliniyordu! Hamas'ı da endişelendirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.