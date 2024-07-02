Atıl araziye kuruldu köylülerin yeni geçim kaynağı oldu! 500 bin liraya yakın para kazanıyorlar

İlçeye bağlı Bekereci köyünde dedesinden kalma 35 dönümlük atıl araziye 50 binden fazla lavanta fidesi eken Yunus Kandırmaz, 4 yıl içinde ektiği lavantalardan gelir elde etmeye başladı. Bahçede çapalamadan fide ekmeye, sulamadan hasada tüm işlerde köy sakinleri istihdam ediliyor. Hasadın ardından yağ yapımında kullanılmayan ve kozmetik firmalarına gönderilmeyen ürünler, bahçe sahibi tarafından köylülere hibe ediliyor. Köylüler, bu ürünlerden süs eşyası yapıp satarak ek gelir kazanıyor.
Bahçede çalışan Bekereci köyü sakini 58 yaşındaki Yeter Yan, lavanta bahçesinin köylerinin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Köylerinin adının artık lavantayla anılmaya başlandığını anlatan Yan, bahçenin kendileri için de gelir kapısı olduğunu dile getirdi.
Yan, burada çalışmanın kolay ve rahat olduğunu anlatarak, "Bahçe, bizim geçinmemize de yardımcı oluyor. Mesela çapasını, sulamasını, biçmesini, her türlü toplamasını yapıyoruz. Maddi olarak bize her türlü yardımcı. Köyümüz için çok iyi oldu. Burada çalışmak da ayrı güzel. Her yer mis gibi kokuyor. Hiç yorulmuyoruz." diye konuştu.
Köy sakini Hanife Kandırmaz da köylülerin ve akrabası olan Yunus Kandırmaz'ın kurduğu bahçenin kendileri için yeni bir gelir kaynağı olduğuna dikkati çekti.
Bahçede 4 yıldan bu yana hemen her işte çalıştığını anlatan Kandırmaz, "Ben çocuklarımı üniversitede okuttum, hepsi memur oldu. Hepsini buradan kazandığım parayla okuttum. Buranın çapasını yapıyoruz. Çiçek zamanı çiçeğini toplayıp yağını yaptırıyoruz. Burası bizim için iyi bir uğraş, hobi oldu. Burada çalışmaktan çok mutluyuz." dedi.
Bahçe sahibi Yunus Kandırmaz, endüstriyel makine imalatı yaptığını ve 4 yıl önce köyüne dönerek dedesinden kalma atıl durumdaki araziyi lavantayla değerlendirdiğini söyledi.