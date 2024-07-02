KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Atıl araziye kuruldu köylülerin yeni geçim kaynağı oldu! 500 bin liraya yakın para kazanıyorlar

    Atıl araziye kuruldu köylülerin yeni geçim kaynağı oldu! 500 bin liraya yakın para kazanıyorlar

    02.07.2024 10:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş insanının dedesinden kalan ve kullanılmayan arazide yetiştirmeye başladığı lavanta, köylülere istihdam kapısı oluşturdu.

    İlçeye bağlı Bekereci köyünde dedesinden kalma 35 dönümlük atıl araziye 50 binden fazla lavanta fidesi eken Yunus Kandırmaz, 4 yıl içinde ektiği lavantalardan gelir elde etmeye başladı. Bahçede çapalamadan fide ekmeye, sulamadan hasada tüm işlerde köy sakinleri istihdam ediliyor. Hasadın ardından yağ yapımında kullanılmayan ve kozmetik firmalarına gönderilmeyen ürünler, bahçe sahibi tarafından köylülere hibe ediliyor. Köylüler, bu ürünlerden süs eşyası yapıp satarak ek gelir kazanıyor.
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

    Express

    Bahçede çalışan Bekereci köyü sakini 58 yaşındaki Yeter Yan, lavanta bahçesinin köylerinin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Köylerinin adının artık lavantayla anılmaya başlandığını anlatan Yan, bahçenin kendileri için de gelir kapısı olduğunu dile getirdi.

    Yan, burada çalışmanın kolay ve rahat olduğunu anlatarak, "Bahçe, bizim geçinmemize de yardımcı oluyor. Mesela çapasını, sulamasını, biçmesini, her türlü toplamasını yapıyoruz. Maddi olarak bize her türlü yardımcı. Köyümüz için çok iyi oldu. Burada çalışmak da ayrı güzel. Her yer mis gibi kokuyor. Hiç yorulmuyoruz." diye konuştu.

    Köy sakini Hanife Kandırmaz da köylülerin ve akrabası olan Yunus Kandırmaz'ın kurduğu bahçenin kendileri için yeni bir gelir kaynağı olduğuna dikkati çekti.

    Bahçede 4 yıldan bu yana hemen her işte çalıştığını anlatan Kandırmaz, "Ben çocuklarımı üniversitede okuttum, hepsi memur oldu. Hepsini buradan kazandığım parayla okuttum. Buranın çapasını yapıyoruz. Çiçek zamanı çiçeğini toplayıp yağını yaptırıyoruz. Burası bizim için iyi bir uğraş, hobi oldu. Burada çalışmaktan çok mutluyuz." dedi.

    "ARAZİMİZİN İNSANLARA GELİR KAPISI OLMASINDAN MUTLUYUZ"

    "ARAZİMİZİN İNSANLARA GELİR KAPISI OLMASINDAN MUTLUYUZ"

    Bahçe sahibi Yunus Kandırmaz, endüstriyel makine imalatı yaptığını ve 4 yıl önce köyüne dönerek dedesinden kalma atıl durumdaki araziyi lavantayla değerlendirdiğini söyledi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    lavanta Osmaniye Kadirli kazanç lavanta yağı ek gelir elde etme
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.