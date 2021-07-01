AVM'ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte AVM çalışma saatleri...

Marketlerde ve AVM'lerde görülen çalışma saatlerindeki kısıtlamalar 1 Temmuz itibariyle kalkıyor. Haziran ve Mayıs ayında uygulanan sıkı tedbirler ile vaka sayılarının düştüğü ve bu başarının da temmuz ayında normalleşme dönemine geçilmesine neden olduğu söylendi. Alışveriş meraklıları yasakların kalktığı bu dönemde "AVM'ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte AVM çalışma saatleri...

AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Birçok iş yeri gibi AVM'ler de, yasakların kalktığı temmuz ayında eski çalışma düzenine geri dönecek. AVM'ler 10.00-22.00 arasında açık olacak.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanmaya devam edecek. AVM girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak. AVM'ye gitmeden önce HES kodu edininiz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI Hafta sonu pazar günü olmak üzere haziran ayında uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlaması temmuz ayında uygulanmayacak. Temmuz ayında sokağa çıkmak her gün serbest olacak.

Öte yandan hafta içi ve cumartesi akşam 22.00'dan sabah 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da temmuz ayında uygulanmayacak. Temmuz ayında sokağa çıkmak her gün ve her saat serbest olacak.