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AVM'ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte AVM çalışma saatleri...

01.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün patlak verdiği Mart 2020'den beri birçok kısıtlamalar uygulanmış ve birçok iş yerinin çalışma saatleri değişmişti. 1 Temmuz itibariyle yasakların kalkacağı ve pandemi boyunca faaliyetine ara vermek zorunda kalan iş yerlerinin faaliyetine devam edeceği açıklandı. Bunun üzerine "AVM'ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtı alışveriş tutkunları tarafından merak edilmeye başlandı. AVM'lerin girişinde HES kodu mutlaka sorgulanacak. İşte AVM çalışma saatleri..

Marketlerde ve AVM'lerde görülen çalışma saatlerindeki kısıtlamalar 1 Temmuz itibariyle kalkıyor. Haziran ve Mayıs ayında uygulanan sıkı tedbirler ile vaka sayılarının düştüğü ve bu başarının da temmuz ayında normalleşme dönemine geçilmesine neden olduğu söylendi. Alışveriş meraklıları yasakların kalktığı bu dönemde "AVM'ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte AVM çalışma saatleri...

AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Birçok iş yeri gibi AVM'ler de, yasakların kalktığı temmuz ayında eski çalışma düzenine geri dönecek. AVM'ler 10.00-22.00 arasında açık olacak.
Maske, mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanmaya devam edecek. AVM girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak. AVM'ye gitmeden önce HES kodu edininiz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI
Hafta sonu pazar günü olmak üzere haziran ayında uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlaması temmuz ayında uygulanmayacak. Temmuz ayında sokağa çıkmak her gün serbest olacak.
Öte yandan hafta içi ve cumartesi akşam 22.00'dan sabah 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da temmuz ayında uygulanmayacak. Temmuz ayında sokağa çıkmak her gün ve her saat serbest olacak.

TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI

TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI
Koronavirüs tedbirleri için 18 yaş altına ve 65 yaş üstüne toplu taşımaya binme yasağı koyulmuştu. 1 Temmuz itibariyle bu yasaklar da kalkıyor. 1 Temmuz itibariyle 18 yaş altı ve 65 yaş üstü şehir içi toplu taşıma kullanabilir.
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Anahtar Kelimeler:
normalleşme

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